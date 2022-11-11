Порядка 150 иностранных ритейлеров продолжают работать в России

Торговые марки, решившие продолжить свою деятельность в России, в основном представлены в fashion-сегменте (59,9%). Среди них – американские U.S.Polo, Michael Kors и Timberland, итальянские Trussardi и United Colors of Benetton, немецкая Marc O’Polo, и французская Abricot. Около 10% оставшихся компаний – из сферы общественного питания, 5,3% – продавцы бытовой техники и электроники, сказано в отчете NF Group. Там также говорится, что почти все они представлены в ценовом сегменте «средний» и «средний плюс». Премиальных ритейлеров осталось всего 1,3%.