Порядка 150 иностранных ритейлеров продолжают работать в России

Порядка 150 иностранных ритейлеров продолжают работать в РоссииБольшая часть оставшихся компаний – из США и Европы
Магазины 152 зарубежных брендов на текущий момент продолжают работать в крупных российских торговых центрах. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что больше всего оставшихся в нашей стране иностранных ритейлеров из США. Таких оказалось 22,4%. Второе и третье место – у Италии (15,1%) и Франции (10,5%). За ними следуют Турция и Германия (у обеих 9,9%).
Торговые марки, решившие продолжить свою деятельность в России, в основном представлены в fashion-сегменте (59,9%). Среди них – американские U.S.Polo, Michael Kors и Timberland, итальянские Trussardi и United Colors of Benetton, немецкая Marc O’Polo, и французская Abricot. Около 10% оставшихся компаний – из сферы общественного питания, 5,3% – продавцы бытовой техники и электроники, сказано в отчете NF Group. Там также говорится, что почти все они представлены в ценовом сегменте «средний» и «средний плюс». Премиальных ритейлеров осталось всего 1,3%.