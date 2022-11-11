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Порядка 150 иностранных ритейлеров продолжают работать в России

Большая часть оставшихся компаний – из США и Европы
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Магазины 152 зарубежных брендов на текущий момент продолжают работать в крупных российских торговых центрах. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что больше всего оставшихся в нашей стране иностранных ритейлеров из США. Таких оказалось 22,4%. Второе и третье место – у Италии (15,1%) и Франции (10,5%). За ними следуют Турция и Германия (у обеих 9,9%).

Торговые марки, решившие продолжить свою деятельность в России, в основном представлены в fashion-сегменте (59,9%). Среди них – американские U.S.Polo, Michael Kors и Timberland, итальянские Trussardi и United Colors of Benetton, немецкая Marc O’Polo, и французская Abricot. Около 10% оставшихся компаний – из сферы общественного питания, 5,3% – продавцы бытовой техники и электроники, сказано в отчете NF Group. Там также говорится, что почти все они представлены в ценовом сегменте «средний» и «средний плюс». Премиальных ритейлеров осталось всего 1,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных