«Траст» объявил о крупнейшей за последние годы сделке в сегменте девелопмента

«Траст» планировал продать «Интеко» в ноябре 2021 г. Тогда торги были отменены из-за иска миноритарного акционера девелопера – кипрской Morden Finance Limited, который добился в окружном суде Никосии запрета на проведение аукциона. Несмотря на то что Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичных мер в России, банк решил не перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя, объяснял тогда представитель «Траста». А уже в мае 2022 г. кипрский суд отменил обеспечительные меры в связи с тем, что истец не раскрыл существенные для дела обстоятельства. Представитель Morden Finance Limited на запрос «Ведомостей» не ответил.