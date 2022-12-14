«Траст» объявил о крупнейшей за последние годы сделке в сегменте девелопмента

«Траст» объявил о крупнейшей за последние годы сделке в сегменте девелопментаБанк за 38 млрд рублей продал «Интеко» Sminex Алексея Тулупова
Компания Sminex договорилась с банком «Траст» о покупке у него девелоперской компании «Интеко», следует из сообщения сторон. Сумма сделки составит 38 млрд руб. В прошлом году банк планировал выручить за актив не менее 37,4 млрд руб. Кредит на приобретение «Интеко» предоставил Сбербанк, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. «Ведомости» направили запрос в финансовую организацию.
В сделку вошли семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находятся в в стадии проектирования и строительства, следует из сообщения Sminex. «Траст» называет ее крупнейшей на рынке слияний и поглощений в сегменте девелопмента с 2015 г.
Данное приобретение позволит девелоперу нарастить портфель проектов до 2,5 млн кв. м, говорит представитель Sminex. Текущий портфель компании составляет 1,1 млн кв. м, сказано на ее сайте. Сам застройщик был создан в 2007 г. Алексеем Тулуповым, бывшим совладельцем компании «Росбилдинг», которая ранее считалась одним из крупнейших игроков на рынке слияний и поглощений. О том, что компания является основным претендентом на «Интеко», участники рынка рассказывали «Ведомостям» в ноябре. Тогда стороны это не комментировали.
«Траст» планировал продать «Интеко» в ноябре 2021 г. Тогда торги были отменены из-за иска миноритарного акционера девелопера – кипрской Morden Finance Limited, который добился в окружном суде Никосии запрета на проведение аукциона. Несмотря на то что Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичных мер в России, банк решил не перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя, объяснял тогда представитель «Траста». А уже в мае 2022 г. кипрский суд отменил обеспечительные меры в связи с тем, что истец не раскрыл существенные для дела обстоятельства. Представитель Morden Finance Limited на запрос «Ведомостей» не ответил.
Из сообщения Федеральной антимонопольной службы тогда следовало, что именно структуры, связанные со Sminex, подали сразу три ходатайства о приобретении девелопера – от специализированного застройщика «Второй», «Смайнэкс управления активами» и фирмы «Ариеф». Но были и другие претенденты, например группа «Самолет». Представитель компании от комментариев отказался. Ходатайства также подавали фирмы «Аркада холдинг» (50% в ней принадлежит бывшему совладельцу компании «Уралхим» Дмитрию Мазепину) и «Логос» (ее газета «Коммерсантъ» связывала с ГК «Регион»).
Сейчас сделка была прямой, что позволило завершить ее быстро, добавил представитель «Траста».
«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором, она считалась одним из крупнейших строителей жилья в Москве. После отставки Лужкова ее приобрел владелец Бинбанка Микаил Шишханов за $1,2 млрд. Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст».