Банк «Траст» планирует до конца года выставить «Интеко» на повторные торги

Банк «Траст» планирует до конца года выставить «Интеко» на повторные торгиОсновным претендентом на компанию участники рынка считают девелопера Sminex Алексея Тулупова
«Траст» уже в ближайшее время может объявить о проведении повторных торгов по продаже девелоперской компании «Интеко», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с банком. Представитель «Траста» эту информацию подтвердил. «Мы планируем выйти из актива в конце этого – начале следующего года», – говорит он. Другие детали он не раскрыл, сообщив лишь, что претенденты на компанию есть, сейчас банк обсуждает с ними возможные условия и структуру сделки. Называть их он не стал.
«Интеко» сейчас активно интересуется девелопер Sminex, говорят два консультанта, работавших с обеими компаниями. Этот застройщик был создан в 2007 г. Алексеем Тулуповым, бывшим совладельцем компании «Росбилдинг», которая ранее считалась одним из крупнейших игроков на рынке слияний и поглощений. Общий портфель Sminex – 1,1 млн кв. м, сказано на ее сайте. Представитель Sminex сообщил, что девелопер не комментирует свои планы в отношении покупки перспективных проектов.