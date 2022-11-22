Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Банк «Траст» планирует до конца года выставить «Интеко» на повторные торги

Основным претендентом на компанию участники рынка считают девелопера Sminex Алексея Тулупова
Дарья Молоткова Антон Филатов
Сейчас «Интеко» ведет строительство жилых комплексов «Врубеля, 4» (на фото), West Garden в Раменках, «Вестердам» в Очаково-Матвеевском, «Садовые кварталы» в Хамовниках / Андрей Гордеев / Ведомости

«Траст» уже в ближайшее время может объявить о проведении повторных торгов по продаже девелоперской компании «Интеко», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с банком. Представитель «Траста» эту информацию подтвердил. «Мы планируем выйти из актива в конце этого – начале следующего года», – говорит он. Другие детали он не раскрыл, сообщив лишь, что претенденты на компанию есть, сейчас банк обсуждает с ними возможные условия и структуру сделки. Называть их он не стал.

«Интеко» сейчас активно интересуется девелопер Sminex, говорят два консультанта, работавших с обеими компаниями. Этот застройщик был создан в 2007 г. Алексеем Тулуповым, бывшим совладельцем компании «Росбилдинг», которая ранее считалась одним из крупнейших игроков на рынке слияний и поглощений. Общий портфель Sminex – 1,1 млн кв. м, сказано на ее сайте. Представитель Sminex сообщил, что девелопер не комментирует свои планы в отношении покупки перспективных проектов.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных