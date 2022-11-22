Банк «Траст» планирует до конца года выставить «Интеко» на повторные торги

«Траст» уже в ближайшее время может объявить о проведении повторных торгов по продаже девелоперской компании «Интеко», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с банком. Представитель «Траста» эту информацию подтвердил. «Мы планируем выйти из актива в конце этого – начале следующего года», – говорит он. Другие детали он не раскрыл, сообщив лишь, что претенденты на компанию есть, сейчас банк обсуждает с ними возможные условия и структуру сделки. Называть их он не стал.