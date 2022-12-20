Суд возобновил процедуру банкротства структуры «Вин Лефкадии»

По условиям мирового соглашения «Вина Лефкадии» получала скидку в размере 81% и должна были выплатить контрагентам всего 144 млн руб., из них 139 млн руб. основному кредитору – ООО «Интерфин» (эта компания сейчас сама проходит процедуру банкротства). Конкурсный управляющий последней в апреле этого года подал новый иск в суд, указав, что должник так и не расплатился по долгам.