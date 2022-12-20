Суд возобновил процедуру банкротства структуры «Вин Лефкадии»Это может привести к субсидиарной ответственности всей группы, предупреждают юристы
Арбитражный суд Краснодарского края возобновил процедуру банкротства ООО «Вина Лефкадии», которое входит в одноименную группу компаний, следует из картотеки арбитражных дел. 7 декабря был утвержден временный управляющий, им стал член СРО «Синергия» Артур Шатохин.
ООО «Вина Лефкадии» подало заявление о собственном банкротстве еще в 2014 г. Два года спустя компании удалось договориться с кредиторами и заключить мировое соглашение. На тот момент ее долг составлял 758,7 млн руб.
По условиям мирового соглашения «Вина Лефкадии» получала скидку в размере 81% и должна были выплатить контрагентам всего 144 млн руб., из них 139 млн руб. основному кредитору – ООО «Интерфин» (эта компания сейчас сама проходит процедуру банкротства). Конкурсный управляющий последней в апреле этого года подал новый иск в суд, указав, что должник так и не расплатился по долгам.
Представитель «Вин Лефкадии» возражал, заявив, что они перечислили 139 млн руб. долга фирме «Гринхол», которая выкупила долговые обязательства у «Интерфина». Правда, договор цессии, согласно материалам дела, был признан судом недействительным.
Первая инстанция удовлетворить иск «Интерфина» к «Винам Лефкадии» отказалась, но 15-й арбитражный апелляционный суд принял решение расторгнуть мировое соглашение с кредиторами.
Это привело к тому, что по отношению к «Винам Лефкадии» вновь началась процедура наблюдения. У компании, правда, оставался шанс оспорить это решение в кассационной инстанции. Но Арбитражный суд Северокавказского округа 11 ноября удовлетворить ее требования отказался.
Представитель «Вин Лефкадии» заявил, что назначение наблюдения и временного управляющего — «технический момент». Юридическая ситуация в компании нормальная, рабочая деятельность завода продолжается в прежнем режиме, собственники те же, сообщил он, отказавшись от дальнейших пояснений. Ранее он утверждал, что на банкротящемся юрлице из активов есть только производственная лицензия, а не винный завод.
Расторжение мирового соглашения управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев объясняет тем, что апелляционная инстанция пришла к выводу, что действия должника и получателей денег (двух аффилированных кредиторов – ООО «Гринхол» и ООО «Хорошая Альтернатива») были скоординированы с целью вывода дебиторской задолженности «Вин Лефкадии».
Для самой компании это означает, что им теперь нужно будет погашать кредиторскую задолженность в полном объеме, добавляет юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. По его словам, в этой связи риск ликвидации фирмы по итогам банкротства существенно увеличивается.
Представитель «Вин Лефкадии» с этим не согласен. По его словам, сумма претензий незначительна и составляет лишь небольшой процент от стоимости всех активов завода.
Ранее производитель вина пытался приостановить введение наблюдения в отношении своей структуры, ссылаясь на начало сезона сбора винограда. В случае продолжения этой процедуры снижаются возможности удовлетворения требований кредиторов. Но суд в этой просьбе отказал. Кроме того, он арестовал недвижимое и движимое имущество, а также деньги на счетах «Вин Лефкадии» на 734,6 млн руб. по просьбе управляющего «Интерфина».
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин не исключает, что другие компании группы «Вина Лефкадии» могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по этому делу. И, как минимум, будет оспорен платеж, совершенный должником-банкротом в адрес ООО «Гринхол», резюмирует он.
Группа «Вина Лефкадии» принадлежат виноделу Михаилу Николаеву. По состоянию на 2021 г. его компании выпускали более 1 млн бутылок вина в год под брендами «Николаев и сыновья», «Лефкадия», «Магнатум», «Ликурия», «Саук-Дере», «Темелион» и «Амфитрион». Его группе компаний принадлежат 3000 га земли, 210 га виноградников, а также девелоперский проект и бальнеологический курорт (в прошлом году его посетили 60 000 туристов).
Выручка ООО «Вина Лефкадии» в 2021 г. составила 313 млн руб., а чистая прибыль – 1,4 млн руб. Общая выручка группы не раскрывается.