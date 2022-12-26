Суд взыскал 60 млн рублей с владельца IKEA и комплексов «Мега»Это сумма расходов партнера шведской компании за непостроенную развязку к торговому центру под Санкт-Петербургом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 декабря удовлетворил иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) в размере 60,4 млн руб. к компании «Ингка сентерс рус проперти Е», следует из его решения. Последняя входит в холдинг Ingka Centers, которому принадлежат комплексы IKEA и «Мега».
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