РЖД добивается от Китая увеличения количества контейнерных поездов

РЖД добивается от Китая увеличения количества контейнерных поездовОбъемы такой перевозки грузов могут вырасти вдвое по итогам года
Снятие ковидных ограничений на трансграничные перевозки с Китаем положительно влияет на объемы контейнерных перевозок. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. В январе 2023 г. в сравнении с показателями ноября и декабря 2022 г. рост составил около 10% и на 68% – к январю 2022 г.
Ежесуточно через госграницу РФ с КНР, по словам топ-менеджера, сейчас проходит в среднем 63 000 т грузов (в январе 2022 г. – 37 000 т). Для сравнения: в феврале 2022 г. объем передачи (перегрузки) контейнерных поездов на российско-китайской границе составлял 55 000 т в сутки, в марте – 53 000 т, отметил Шило.
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