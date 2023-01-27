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РЖД добивается от Китая увеличения количества контейнерных поездов

Объемы такой перевозки грузов могут вырасти вдвое по итогам года
Ксения Потаева Арина Литова Александр Волобуев
При оптимистическом сценарии контейнерные перевозки с КНР в 2023 г. могут вырасти вдвое / Андрей Гордеев / Ведомости

Снятие ковидных ограничений на трансграничные перевозки с Китаем положительно влияет на объемы контейнерных перевозок. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. В январе 2023 г. в сравнении с показателями ноября и декабря 2022 г. рост составил около 10% и на 68% – к январю 2022 г.

Ежесуточно через госграницу РФ с КНР, по словам топ-менеджера, сейчас проходит в среднем 63 000 т грузов (в январе 2022 г. – 37 000 т). Для сравнения: в феврале 2022 г. объем передачи (перегрузки) контейнерных поездов на российско-китайской границе составлял 55 000 т в сутки, в марте – 53 000 т, отметил Шило.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных