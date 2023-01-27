РЖД добивается от Китая увеличения количества контейнерных поездов

Ежесуточно через госграницу РФ с КНР, по словам топ-менеджера, сейчас проходит в среднем 63 000 т грузов (в январе 2022 г. – 37 000 т). Для сравнения: в феврале 2022 г. объем передачи (перегрузки) контейнерных поездов на российско-китайской границе составлял 55 000 т в сутки, в марте – 53 000 т, отметил Шило.