UC Rusal против ликвидации службы финансового контроля в «Норникеле»

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов поясняет, что корпоративное законодательство содержит очень узкий перечень органов, которые должны быть обязательно в каждой компании: это общее собрание, совет директоров, ревизионная комиссия, а «все остальные департаменты, комитеты, подразделения и прочее являются не корпоративным, а административным или организационным делением компании». «Другими словами, эти все подразделения, органы и структуры придумывают менеджмент или акционеры компании, и закон не предписывает им, как надо действовать, – отмечает он. – В юридическом смысле здесь нет правых или виноватых».