UC Rusal против ликвидации службы финансового контроля в «Норникеле»Эксперты назвали это частью спора акционеров «Норникеля» о дивидендах
Один из крупнейших акционеров горно-металлургической компании «Норильский никель» – UC Rusal (26,25% акций) – выступил против расформировании службы по финансовому контролю «Норникеля», рассказал «Ведомостям» представитель UС Rusal. Ранее о том, что такое решение было принято на заседании совета директоров «Норникеля» 26 января 2023 г., «Ведомостям» рассказали два члена совета.
«На заседании совета директоров 26 января руководители службы были уволены, а положение о ней аннулировано, что фактически парализует работу этого органа», – отмечает источник, близкий к cовету директоров «Норникеля». Службу возглавляли неисполнительные директора компании Александра Захарова и Егор Шейбак. Захарова является сотрудником UC Rusal.
Что добывает «Норникель»
«Норникель» – крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. В 2022 г. компания увеличила выпуск никеля на 13% до 219 000 т, меди – на 6% до 433 000 т, палладия – на 7% до 2,79 млн тройских унций, платины – на 2% до 651 000 унций.
Согласно материалам «Норникеля», служба по финконтролю занималась проверками финансово-хозяйственной деятельности компании и ее дочерних обществ для информирования и подготовки рекомендаций президенту и членам совета директоров компании. Руководители службы назначались решением совета директоров.
«Не все члены совета директоров согласны с этим решением, так как служба в течении многих лет была единственным действительно независимым от менеджмента органом системы внутреннего контроля и способствовала существенному повышению экономической эффективности ряда бизнес-процессов внутри «Норникеля», – сказала «Ведомостям» вице-президент UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Елена Безденежных. «В условиях постоянно нарастающих внешних вызовов такое решение, на мой взгляд, нелогично», – заключила она.
«Ведомости» направили запрос представителю крупнейшего акционера «Норникеля» (владеет 35,95% акций) – «Интерросу» Владимира Потанина, который также является президентом компании.
Представитель «Норникеля» сказал «Ведомостям», что служба по финансовому контролю завершила свою деятельность в связи с истечением акционерного соглашения. По словам представителя «Норникеля», теперь, в соответствии с решением совета директоров, внутренняя служба по аудиту «Норникеля» должна сформировать для совета предложения по расширению своих функций в области внутреннего аудита и контроля компании.
Десятилетнее акционерное соглашение было подписано «Интерросом», UC Rusal, основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и компанией Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (владеет около 4% акций «Норникеля») в 2012 г.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов поясняет, что корпоративное законодательство содержит очень узкий перечень органов, которые должны быть обязательно в каждой компании: это общее собрание, совет директоров, ревизионная комиссия, а «все остальные департаменты, комитеты, подразделения и прочее являются не корпоративным, а административным или организационным делением компании». «Другими словами, эти все подразделения, органы и структуры придумывают менеджмент или акционеры компании, и закон не предписывает им, как надо действовать, – отмечает он. – В юридическом смысле здесь нет правых или виноватых».
Спор по поводу службы по финансовому контролю может являться одним из рычагов давления на «Интеррос», считает аналитик «Велес капитала» Василий Данилов. Хотя сам повод «не видится чем-то серьезным», ситуация может свидетельствовать об активных переговорах между «Интерросом» и UC Rusal относительно новой дивидендной формулы или даже нового акционерного соглашения.
Истекшее акционерное соглашение предполагало, что «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% EBITDA, но не менее $1 млрд. Потанин выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений. Но UC Rusal была против.
Выручка «Норникеля» в 2021 г. по МСФО увеличилась на 15% до $17,9 млрд, EBITDA вырос на 37% до $10,5 млрд, чистая прибыль – в два раза до $7 млрд. В первой половине 2022 г. выручка компании почти не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года и была на уровне $9 млрд, EBITDA снизился на 16% до $4,8 млрд, чистая прибыль увеличилась на 18% до $5,1 млрд.
На совете директоров «Норникеля» 15 декабря 2022 г. менеджмент компании предложил снизить дивиденды по итогам 2022 г. до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021 г., писал РБК 21 января. Окончательное решение по дивидендам ожидается в марте - апреле 2023 г., когда совет директоров сформирует рекомендацию для собрания акционеров, отмечало издание.
UC Rusal сейчас, скорее всего, пытается подписать новое акционерное соглашение с «Интерросом», в котором будет закреплена формула выплаты дивидендов, удовлетворяющая алюминиевую компанию, соглашается с Даниловым старший аналитик инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолин.
«У UC Rusal по-прежнему относительно высокая долговая нагрузка, и компания хотела бы максимизировать денежные потоки в виде дивидендов от “Норникеля” на погашение своих долгов», – говорит аналитик. По мнению Смолина, рано или поздно такое соглашение будет подписано, но решение о расформировании службы по финансовому контролю пока скорее отдаляет стороны от взаимной договоренности.