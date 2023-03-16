«Мангазея» купит у Highland Gold месторождение золота в Забайкалье

«Мангазея» купит у Highland Gold месторождение золота в ЗабайкальеЭксперты оценивают сделку в сумму до $100 млн
Компания «Мангазея Майнинг» (входит в ГК «Мангазея») Сергея Янчукова договорилась о покупке лицензии на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае у золотодобытчика Highland Gold Владислава Свиблова. Об этом «Ведомостям» рассказал Янчуков.
Запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются в 105 т золота. По условиям сделки к группе «Мангазея» также перейдет лицензия на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики.
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