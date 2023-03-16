«Мангазея» купит у Highland Gold месторождение золота в Забайкалье

Запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются в 105 т золота. По условиям сделки к группе «Мангазея» также перейдет лицензия на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики.