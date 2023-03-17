Московский универмаг «Цветной» перезапустил бренд и формат

Менеджмент «Цветного» экспериментировал в поисках правильного пути клиента, чтобы привлечь и удержать самую платежеспособную аудиторию, считает консультант по недвижимости Анна Савенко. «Они понимают, что люкс из России по большей части ушел, конкуренция становится слабой, например, со стороны того же ЦУМа, почему бы не дать клиентам понятное и качественное предложение?» – говорит она. По мнению Савенко, пройдя определенные ошибки, «Цветной» будет адаптировать модель и возвращаться к тому, что у них было, но в новом дизайне и концепции.