Московский универмаг «Цветной» перезапустил бренд и формат

Московский универмаг «Цветной» перезапустил бренд и форматОн опять начал закупку ушедших из России люксовых брендов
Столичный универмаг «Цветной» к 2024 г. планирует обновить пространство, расширить коллекцию люксовых марок и переформатировать магазин, рассказала «Ведомостям» представитель торгового дома.
Первой уже во II квартале после реконструкции откроется зона, на которой раньше располагалось пространство All Saints на третьем этаже. Там, в частности, откроется корнер нового бренда – Trussardi. На втором этаже будет концепт-стор: стритвир, лимитированные кроссовки, люксовые и концептуальные бренды, говорит представитель «Цветного». До конца года на втором этаже также откроется большой корнер бренда кроссовок Nikita Efremov. Кроме того, на минус первом этаже вновь появится существовавший ранее ArtBasement – пространство для выставок и культурных мероприятий, которое станет арт-платформой внутри универмага и самостоятельным брендом «Цветного».
«Цаетной» – один из крупных торговых центров Москвы, расположен на одноименном бульваре на месте снесенного в постсоветское время исторического здания Центрального рынка. Выручка владеющего универмагом ООО «Цветной централ маркет» в 2021 г. составила 1,2 млрд руб., а чистый убыток – 12 млн руб. ООО принадлежит гонконгской «БК Широн груп Лтд» с 14 марта 2023 г. Ранее 100% долей принадлежали кипрской Tsvetnoy Ds Ip Ltd.
Как пояснила представитель универмага, «Цветной» также расширил селекцию люксовых марок Jacquemus, Isabel Marant, Marant Etoile, Balenciaga, Saint Laurent, Burberry и других.
Большинство из этих марок прекратили поставки товаров в Россию весной 2022 г. В прошлом году менеджмент «Цветного» ставил на пустующие места временные поп-апы отечественных марок. После этого в 2022 г. трафик увеличился на 15%, говорит представитель универмага. То, что «Цветной» «не сильно от этого пострадал», она связывает с «гибкой бизнес-моделью».
По информации источника «Ведомостей», близкого к ритейлеру, «Цветной» возвращается к бизнес-модели, которая предусматривает не прямые договоры поставки от брендов, а как минимум частичную закупку брендового ассортимента универмагом. Как утверждает представитель «Цветного», универмаг «использует различные легитимные пути для того, чтобы поддерживать ассортиментный перечень».
Менеджмент «Цветного» экспериментировал в поисках правильного пути клиента, чтобы привлечь и удержать самую платежеспособную аудиторию, считает консультант по недвижимости Анна Савенко. «Они понимают, что люкс из России по большей части ушел, конкуренция становится слабой, например, со стороны того же ЦУМа, почему бы не дать клиентам понятное и качественное предложение?» – говорит она. По мнению Савенко, пройдя определенные ошибки, «Цветной» будет адаптировать модель и возвращаться к тому, что у них было, но в новом дизайне и концепции.