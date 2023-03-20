«Герофарм» займется производством инсулина в Алжире

«Герофарм» займется производством инсулина в АлжиреКомпания договорилась о партнерстве с местной госкомпанией Saidal
Производитель лекарств «Герофарм» локализовал производство генно-инженерного инсулина «Ринсулин» на заводе алжирской государственной фармкомпании Saidal в городе Константина. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель российской фирмы. Инвестиции в проект не раскрываются.
Saidal уже выпустила первую партию инсулина на 40 000 флаконов, рассказал представитель «Герофарма». По его словам, препарат был изготовлен из фармсубстанции российской компании. К началу апреля планируется выпустить еще 80 000 флаконов. Весь произведенный инсулин будет направлен в алжирские госпитали.
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