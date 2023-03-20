«Герофарм» займется производством инсулина в Алжире

Saidal уже выпустила первую партию инсулина на 40 000 флаконов, рассказал представитель «Герофарма». По его словам, препарат был изготовлен из фармсубстанции российской компании. К началу апреля планируется выпустить еще 80 000 флаконов. Весь произведенный инсулин будет направлен в алжирские госпитали.