Россия вышла на рекордный объем экспорта бензина

Россия вышла на рекордный объем экспорта бензинаТопливо поставляется в Африку и на Ближний Восток
Российские нефтяные компании за последние четыре месяца резко нарастили морские поставки бензина за рубеж. В январе 2023 г. экспорт этого вида топлива установил исторический рекорд и достиг 205 500 барр./сутки, следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».
Бензин не самый массовый экспортный вид нефтепродуктов. Например, в 2021 г. из произведенных 41 млн т бензина Россия поставила за границу лишь 4 млн т (в среднем 84 000 барр./сутки). В 2022 г. экспорт бензина из России составлял в среднем 105 000 барр./сутки.
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