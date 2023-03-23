Россия вышла на рекордный объем экспорта бензина

Бензин не самый массовый экспортный вид нефтепродуктов. Например, в 2021 г. из произведенных 41 млн т бензина Россия поставила за границу лишь 4 млн т (в среднем 84 000 барр./сутки). В 2022 г. экспорт бензина из России составлял в среднем 105 000 барр./сутки.