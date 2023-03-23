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Россия вышла на рекордный объем экспорта бензина

Топливо поставляется в Африку и на Ближний Восток
Дарья Савенкова
Нехватка нефтеперерабатывающих мощностей в Нигерии позволила России нарастить экспорт бензина в эту страну / Temilade Adelaja / Reuters

Российские нефтяные компании за последние четыре месяца резко нарастили морские поставки бензина за рубеж. В январе 2023 г. экспорт этого вида топлива установил исторический рекорд и достиг 205 500 барр./сутки, следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».

Бензин не самый массовый экспортный вид нефтепродуктов. Например, в 2021 г. из произведенных 41 млн т бензина Россия поставила за границу лишь 4 млн т (в среднем 84 000 барр./сутки). В 2022 г. экспорт бензина из России составлял в среднем 105 000 барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных