Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта

Суд арестовал акции Калининградского морского торгового портаГенпрокуратура оспорила покупку шотландской компанией долей в терминале
Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП, универсальный терминал в порту Калининграда), находящихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. Это следует из определения суда, с которым ознакомились «Ведомости».
В рамках обеспечительных мер суд запретил органам управления компании выплачивать вознаграждение членам совета директоров, дивиденды, распределять прибыли и убытки КМТП.
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