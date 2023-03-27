Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта

Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП, универсальный терминал в порту Калининграда), находящихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. Это следует из определения суда, с которым ознакомились «Ведомости».