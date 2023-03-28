Россия перенаправила всю нефть и нефтепродукты на новые рынки

Россия перенаправила всю нефть и нефтепродукты на новые рынкиЧасть этих поставок могла попасть в Европу, отмечают аналитики
Российские нефтекомпании переориентировали весь «выпавший» после введения антироссийских санкций объем нефти и нефтепродуктов на новые рынки. Об этом заявил 28 марта 2023 г. министр энергетики Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго.
«Ведется плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов [с рынка стран Евросоюза и других недружественных государств] в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», – сказал Шульгинов.
После начала СВО на Украине в феврале 2022 г. западные страны ужесточили антироссийские санкции. США и Великобритания в марте прошлого года заявили об отказе от импорта российского топлива, а ЕС ввел эмбарго на его морские поставки. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, а 5 февраля 2023 г. – эмбарго на нефтепродукты. Одновременно начали действовать ограничения цен на российские энергоносители.
Потолок цен для нефти из РФ был установлен на уровне $60/барр., ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например дизтопливо и бензин) – на уровне $100/барр., а для более дешевых (мазут) – в $45/барр.
В результате российские компании начали переориентировать поставки из Европы в Азию, где крупнейшими покупателями нефти стали Индия и Китай. В 2022 г. они импортировали 33,4 млн т и 86,25 млн т нефти соответственно.
В ходе выступления на коллегии Минэнерго Шульгинов перечислил приоритетные направления развития российской нефтяной отрасли в текущем году. В частности, по его словам, Минэнерго планирует до конца 2023 г. проработать вопрос расширения применения налога на дополнительный доход (НДД), чтобы таким образом стимулировать добычу трудноизвлекаемой нефти и нерентабельных месторождений.
Режим НДД начал действовать в нефтяной отрасли с 2019 г. Такой налоговый режим должен стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях или инвестировать в разработку новых. НДД уплачивается в размере 50% с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику, при этом НДПИ снижается в среднем на 40%. В рамках НДД существует пять групп месторождений. В 2022 г. четвертая группа НДД была распространена еще на 56 месторождений (всего в этой группе 88 участков), а с 1 января 2023 г. третья группа НДД выросла с 39 до 69 месторождений.
В числе других задач министерства на этот год Шульгинов назвал модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. По его словам, суммарные инвестиции в проекты нефтепереработки могут превысить 1 трлн руб., что позволит построить и реконструировать 50 технологических установок вторичной переработки нефти и вспомогательных установок. В результате выпуск светлых нефтепродуктов в России к 2030 г. вырастет «на 6% до 72,5%».
Совместно с «Транснефтью» Минэнерго прорабатывает дальнейшее расширение нефтепроводов, идущих в порты Козьмино, Приморск и Новороссийск. Также министерство продолжит мониторинг розничных цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и будет отслеживать экспортные цены, содействовать снижению зависимости от импортного оборудования и ПО в нефтегазовом секторе.
Заявление Шульгинова о стимулировании разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ), по мнению аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, «не очень соотносится с экономической картиной», когда Россия добровольно снижает добычу нефти на 500 000 барр./сутки с марта по июль. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит, наоборот, считает использование НДД для стимулирования разработки ТРИЗ хорошей идеей, так как это более гибкий налоговый режим. По его словам, единый налог для проектов ТРИЗ с существенно различными капзатратами и профилями производства может сделать часть проектов убыточными, а другую часть – облагаемыми заниженным налогом.
Говорить о полной переориентации российского экспорта нефти и нефтепродуктов будет нельзя еще несколько лет, считает Маслов. По его словам, «за пару лет» технически невозможно перестроить инфраструктуру под экспорт в Азию. Смит уточняет, что официально в России такая торговля рассматривается как экспорт в третьи страны, поэтому «вполне вероятно, что вся российская нефть и все нефтепродукты были перенаправлены или, по крайней мере, в таком большом количестве, которое эквивалентно всему».
Морские поставки российской нефти удалось перенаправить на новые рынки. По данным S&P, в феврале 2023 г. такой экспорт превысил уровень до СВО и составил 3,36 млн барр./сутки (рост на 11,6% в годовом выражении), отмечает эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов. При этом поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» в феврале 2023 г. упали втрое в годовом выражении примерно до 940 000 т («Ведомости» писали об этом 24 марта). Но с экспортом нефтепродуктов возникли сложности, поэтому в феврале этого года он упал на 27,6% год к году до 2,13 млн барр./сутки, добавляет Родионов.
«Ведомости» направили запросы в Минфин и крупнейшие российские нефтекомпании.