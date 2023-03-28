Россия перенаправила всю нефть и нефтепродукты на новые рынки

Режим НДД начал действовать в нефтяной отрасли с 2019 г. Такой налоговый режим должен стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях или инвестировать в разработку новых. НДД уплачивается в размере 50% с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику, при этом НДПИ снижается в среднем на 40%. В рамках НДД существует пять групп месторождений. В 2022 г. четвертая группа НДД была распространена еще на 56 месторождений (всего в этой группе 88 участков), а с 1 января 2023 г. третья группа НДД выросла с 39 до 69 месторождений.