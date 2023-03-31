Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя могут распространить на вино из ЕАЭС

Внести изменения в эксперимент по дистанционной продаже алкоголя в интернете (должен начаться осенью 2023 г.) предложило Минэкономразвития России после обращения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), следует из письма министерства, с копией которого ознакомились «Ведомости». Письмо было направлено 20 марта 2023 г. в Минфин России и аппарат правительства РФ, оно подписано заместителем министра Дмитрием Вольвачем.