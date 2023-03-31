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Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя могут распространить на вино из ЕАЭС

Заказать армянские, белорусские, казахстанские и киргизские вина можно будет через «Почту России»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
В эксперимент по онлайн-продаже должны включить вина из Армении, Киргизии и других стран ЕАЭС / Евгений Разумный / Ведомости

Внести изменения в эксперимент по дистанционной продаже алкоголя в интернете (должен начаться осенью 2023 г.) предложило Минэкономразвития России после обращения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), следует из письма министерства, с копией которого ознакомились «Ведомости». Письмо было направлено 20 марта 2023 г. в Минфин России и аппарат правительства РФ, оно подписано заместителем министра Дмитрием Вольвачем.

Письмо касается законопроекта об эксперименте по розничной продаже вина из российского винограда с использованием сайта «Почты России», указано в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных