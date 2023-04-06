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Аэропорт Сухума может получить российского инвестора

Претендентами на реконструкцию считают структуры Дерипаски и холдинг «Аэропорты регионов»
Герман Костринский
После 30 лет бездействия аэропорт Сухума требует масштабной реконструкции / Илья Питалев / РИА Новости

Власти Абхазии планируют в ближайшие месяцы объявить конкурс на выбор инвестора для реконструкции аэропорта столицы страны Сухума. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в российских аэропортовых холдингах. По их словам, интерес к участию в проекте проявляли «Аэропорты регионов» (90% – у бывшего топ-менеджера «Реновы» Владимира Резера) и структуры Олега Дерипаски, основателя аэропортового холдинга «Аэродинамика». В «Аэродинамику» входят аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы.

В Государственном инвестиционном агентстве Абхазии «Ведомостям» сказали, что не владеют информацией по проведению конкурса в отношении аэропорта Сухума, и рекомендовали обратиться в минэкономики республики. Там на вопросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных