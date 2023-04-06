Аэропорт Сухума может получить российского инвестора

Аэропорт Сухума может получить российского инвестораПретендентами на реконструкцию считают структуры Дерипаски и холдинг «Аэропорты регионов»
Власти Абхазии планируют в ближайшие месяцы объявить конкурс на выбор инвестора для реконструкции аэропорта столицы страны Сухума. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в российских аэропортовых холдингах. По их словам, интерес к участию в проекте проявляли «Аэропорты регионов» (90% – у бывшего топ-менеджера «Реновы» Владимира Резера) и структуры Олега Дерипаски, основателя аэропортового холдинга «Аэродинамика». В «Аэродинамику» входят аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы.
В Государственном инвестиционном агентстве Абхазии «Ведомостям» сказали, что не владеют информацией по проведению конкурса в отношении аэропорта Сухума, и рекомендовали обратиться в минэкономики республики. Там на вопросы «Ведомостей» не ответили.
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