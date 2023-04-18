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ТЦ «Весна» на Арбате выставили на продажу

Наиболее вероятным покупателем эксперты называют Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича
Дарья Молоткова Антон Филатов
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Торгово-развлекательный центр «Весна», расположенный на Новом Арбате в центре Москвы, выставлен на торги. Об этом говорится на сайте электронной торговой площадки «ГИС Торги». Лот, как следует из опубликованной там информации, включает в себя помещения общей площадью 13 351 кв. м. Это практически весь комплекс на Новом Арбате: по данным Росреестра, его общая площадь составляет 14 800 кв. м. Стартовая цена центра – 1,7 млрд руб., торги пройдут в начале мая.

Торговый комплекс «Весна» открылся в 2003 г., его владельцем считалась структура экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Это подтверждается и данными из лотовой документации. Там сказано, что комплекс принадлежит фирме «Беном-М», но фактическим его собственником является Бородин. Против самого бизнесмена, а также его бывшего помощника Дмитрия Акулинина еще в 2010 г. было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы и «злоупотребления полномочиями» за выдачу кредита в размере 12,76 млрд руб. подконтрольной им же фирме «Премьер эстейт». Оба предпринимателя тогда были объявлены в международный розыск, но Бородин в итоге получил убежище в Великобритании. Получить комментарии представителя «Беном-М» вчера не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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