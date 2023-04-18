ТЦ «Весна» на Арбате выставили на продажу

Торговый комплекс «Весна» открылся в 2003 г., его владельцем считалась структура экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Это подтверждается и данными из лотовой документации. Там сказано, что комплекс принадлежит фирме «Беном-М», но фактическим его собственником является Бородин. Против самого бизнесмена, а также его бывшего помощника Дмитрия Акулинина еще в 2010 г. было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы и «злоупотребления полномочиями» за выдачу кредита в размере 12,76 млрд руб. подконтрольной им же фирме «Премьер эстейт». Оба предпринимателя тогда были объявлены в международный розыск, но Бородин в итоге получил убежище в Великобритании. Получить комментарии представителя «Беном-М» вчера не удалось.