Atrium European Real Estate закрыла сделку по продаже российских активов

Сделка по продаже российских активов компании Atrium European Real Estate (AERE) закрыта. Покупатель – входящая в холдинг «Ромекс Group» компания «Рамо-М». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ромекс Group». По его словам, приобретено семь торгово-развлекательных центров «Парк хаус» общей площадью 420 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко пояснил, что сама сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что соглашение между сторонами может включать опцион по выкупу торговых центров обратно.