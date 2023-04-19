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Atrium European Real Estate закрыла сделку по продаже российских активов

Семь торговых центров «Парк хаус» выкупил краснодарский девелопер «Рамо-М»
Дарья Молоткова Луиза Игнатьева Антон Филатов
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Сделка по продаже российских активов компании Atrium European Real Estate (AERE) закрыта. Покупатель – входящая в холдинг «Ромекс Group» компания «Рамо-М». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ромекс Group». По его словам, приобретено семь торгово-развлекательных центров «Парк хаус» общей площадью 420 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко пояснил, что сама сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что соглашение между сторонами может включать опцион по выкупу торговых центров обратно.

О том, что «Рамо-М» стала владельцем «Парк хаусов», знает и один из консультантов, работавших с этими торговыми центрами. В AERE на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель CORE.XP, которая выступает консультантом сделки, от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных