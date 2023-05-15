ЕК прогнозирует падение цены на Brent почти на 30% к 2024 году

Введение эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России, а также ограничение цен на них стало одной из мер по усилению антироссийских санкций после начала СВО на Украине в феврале прошлого года. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, а также потолок на нее на уровне $60/барр. 5 февраля 2023 г. аналогичные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов. Ограничение цен было установлено на уровне $100/барр. для более дорогих видов топлива (например бензин и дизель) и $45/барр. – для более дешевых (мазут). В результате российские компании в прошлом году начали перенаправлять экспорт на азиатский рынок. Крупнейшими покупателями российской нефти в 2022 г. стали Китай и Индия – они импортировали 86,25 млн т и 33,4 млн т нефти («Ведомости» писали об этом 20 января и 17 февраля).