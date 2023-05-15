ЕК прогнозирует падение цены на Brent почти на 30% к 2024 году

ЕК прогнозирует падение цены на Brent почти на 30% к 2024 годуАналитики ожидают, что стоимость барреля закрепится на уровне $70-80
Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует падение средней стоимости Brent на 28,4% по сравнению с 2022 г. до $72,1/барр. в 2024 г. Об этом говорится в прогнозе ЕК, опубликованном 15 мая.
Также из документа следует, что ЕК ухудшила прогнозы по средним ценам на баррель Brent в 2022, 2023 и 2024 гг. по сравнению с осенним прогнозом, опубликованным в середине ноября 2022 г. Например, прогноз по стоимости нефти на 2022 г. снизился в сравнении с предыдущим обзором ЕК на 1,1% до $100,7/барр., прогноз на 2023 г. – потерял уже 10,2% и составил $76,3/барр., а прогноз цены Brent на 2024 г. составляет $72,1/барр (-7,6%).
В докладе поясняется, что Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее снижение мировых цен на нефть после достижения пика весной 2022 г. Спотовые и фьючерсные цены на Brent, напоминает ЕК, выросли в начале апреля 2023 г. после заявлений нескольких стран, принимающих участие в соглашении ОПЕК+, о добровольном сокращении добычи нефти до конца этого года. Но цены «по-прежнему указывают на дальнейшую умеренность в будущем, при этом котировки как на 2023, так и на 2024 гг. незначительно ниже тех, которые были достигнуты зимой», говорится в документе.
Вице-премьер Александр Новак 2 апреля сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 барр./сутки до конца 2023 г. (ранее оно вводилось только на март, затем было продлено до июля). Вслед за РФ власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Алжира, Омана, Казахстана и Габона также объявили о добровольном сокращении нефтедобычи с 1 мая до конца 2023 г. Суммарное сокращение девяти стран, включая Россию, составляет 1,66 млн барр./сутки.
На фоне этого заявления стоимость барреля Brent на бирже ICE подскочила за сутки на 16,2% по сравнению с минимумом марта этого года и 3 апреля составила $84,53/барр. При этом с начала 2023 г. котировки нефти не превышали $90/барр. 17 марта они опустились до $72,8/барр., затем выросли на новостях о сокращении добычи, и с начала мая цена барреля колеблется в диапазоне $72-74. 15 мая июльские фьючерсы Brent торговались по $74,3/барр.
Мировой рынок нефти, отмечается в обзоре ЕК, по-прежнему подвержен значительной неопределенности, связанной с российским экспортом. Эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС), а также потолок цен на российскую нефть повлияли на снижение цен на российское сырье, отмечает ЕК. России удалось перенаправить экспорт нефти в Китай, Индию и Турцию, но российская Urals торгуется со скидкой в $20/барр. к эталонной Brent, отмечается в прогнозе.
Введение эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России, а также ограничение цен на них стало одной из мер по усилению антироссийских санкций после начала СВО на Украине в феврале прошлого года. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, а также потолок на нее на уровне $60/барр. 5 февраля 2023 г. аналогичные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов. Ограничение цен было установлено на уровне $100/барр. для более дорогих видов топлива (например бензин и дизель) и $45/барр. – для более дешевых (мазут). В результате российские компании в прошлом году начали перенаправлять экспорт на азиатский рынок. Крупнейшими покупателями российской нефти в 2022 г. стали Китай и Индия – они импортировали 86,25 млн т и 33,4 млн т нефти («Ведомости» писали об этом 20 января и 17 февраля).
Одним из ключевых факторов, которые будут влиять на динамику цен на нефть в 2023-2024 гг., ЕК считает перспективы мирового спроса, в частности, спроса в Китае по мере восстановления мобильности населения. В начале декабря 2022 г. власти Китая отказались от действовавшей с 2020 г. политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, из-за которой передвижение граждан по стране, а также въезд иностранцев были затруднены.
ЕК снизила прогноз цен на нефть во многом из-за опасений рецессии и замедления восстановления экономики Китая, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его словам, это подталкивает рынки к более защитным активам и оказывает давление на более рисковые, в том числе и на нефть.
Ключевыми факторами, которые будут влиять на нефтяные котировки в 2023-2024 гг., продолжает Маслов, будут СВО на Украине, энергетический кризис в Европе, неравномерное восстановление китайской экономики и решения стран, присоединившихся к соглашению о сокращении добычи ОПЕК+. Также «какое-то влияние», по мнению аналитика, будет оказывать денежно-кредитная политика мировых центробанков. На нефтяные котировки также будет влиять баланс спроса и предложения на мировом рынке. Ближе ко второму полугодию 2023 г. управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова ожидает дефицита предложения.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что, если банковский кризис приведет к резкой рецессии, цены на нефть могут опуститься ниже $60/барр. Но если мировой экономике удастся преодолеть негатив и перейти к росту, то стоимость нефти на мировом рынке «может подняться до $90/барр. и выше». Смит ожидает, что стоимость нефти в 2023-2025 гг. будет колебаться в пределах $78-80 за баррель. Маслов из ФГ «Финам» прогнозирует, что в 2023 г. стоимость Brent будет находиться на уровне $75-80/барр., в 2024 г. – около $70-80/барр. При этом цена Urals, по оценкам Маслова, учитывая существенный дисконт, в этом году может составить $50-60/барр., а в следующем – $45-55. Крылова, в свою очередь, ожидает стоимость барреля Brent в 2023 г. на уровне $87/барр., Urals – $60/барр. В 2024 г., по мнению аналитика, котировки этих сортов нефти поднимутся до $92/барр. и $67/барр. соответственно.