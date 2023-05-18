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Чеченский предприниматель не смог оспорить регистрацию товарного знака «Вкусно – и точка»

Теперь бизнесмен не сможет получить компенсацию за использование этого бренда
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» удалось отстоять одноименный товарный знак в палате по патентным спорам Роспатента. Последняя отказалась удовлетворить жалобу чеченского индивидуального предпринимателя Калуги Гагалова, который владеет брендом «It’s fine точка». Решение было вынесено 15 мая.

«Вкусно – и точка» открылась в июне 2022 г. на месте американской сети McDonald’s, которая приняла решение уйти из России и продать бизнес после начала специальной военной операции на Украине. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор, управлявший до этого ресторанами McDonald’s в Сибири на правах франчайзи. Сумма сделки не раскрывалась, но сам Говор называл ее символичной и «намного ниже рыночной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных