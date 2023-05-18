Чеченский предприниматель не смог оспорить регистрацию товарного знака «Вкусно – и точка»Теперь бизнесмен не сможет получить компенсацию за использование этого бренда
Сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» удалось отстоять одноименный товарный знак в палате по патентным спорам Роспатента. Последняя отказалась удовлетворить жалобу чеченского индивидуального предпринимателя Калуги Гагалова, который владеет брендом «It’s fine точка». Решение было вынесено 15 мая.
«Вкусно – и точка» открылась в июне 2022 г. на месте американской сети McDonald’s, которая приняла решение уйти из России и продать бизнес после начала специальной военной операции на Украине. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор, управлявший до этого ресторанами McDonald’s в Сибири на правах франчайзи. Сумма сделки не раскрывалась, но сам Говор называл ее символичной и «намного ниже рыночной».
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