Чеченский предприниматель не смог оспорить регистрацию товарного знака «Вкусно – и точка»

«Вкусно – и точка» открылась в июне 2022 г. на месте американской сети McDonald’s, которая приняла решение уйти из России и продать бизнес после начала специальной военной операции на Украине. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор, управлявший до этого ресторанами McDonald’s в Сибири на правах франчайзи. Сумма сделки не раскрывалась, но сам Говор называл ее символичной и «намного ниже рыночной».