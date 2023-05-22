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Финская Gasum расторгла контракт на поставки газа с «Газпромом»

Сторонам понадобится еще несколько месяцев на обсуждение деталей такого решения, считают юристы
Дарья Савенкова
Gasum

Финская компания Gasum 22 мая расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» (структура «Газпрома») на поставку трубопроводного газа через год после ее приостановки, говорится на сайте Gasum. При этом долгосрочный контракт Gasum и «Газпром экспорта» на поставку в Финляндию сжиженного природного газа (СПГ) остается в силе.

«Стороны продолжат согласование деталей расторжения контракта. Gasum не будет комментировать эти детали», – уточнили в компании.

В 2021 г. «Газпром» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, или 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

В финской компании напомнили, что в апреле 2022 г. «Газпром экспорт» потребовал, чтобы платежи за поставки газа осуществлялись в рублях, а не в указанных в договоре евро. Gasum не согласилась на это требование, а также у сторон возникли «существенные разногласия относительно некоторых других требований, выдвинутых на основании контракта». В результате в мае прошлого года «Газпром экспорт» прекратил поставлять топливо в Финляндию, а Gasum передала дело в арбитраж в Стокгольме «в соответствии с контрактом».

Арбитражный суд в ноябре прошлого года решил, что Gasum не была обязана оплачивать газ в рублях с помощью предложенной «Газпромом» процедуры. Также арбитраж обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.

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Вероятность получить данную компенсацию невелика, считают эксперты

Кроме того, арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» 300 млн евро, включая задолженность за поставки газа, выплаты в связи с неисполнением обязательства «бери или плати» (take-or-pay) и проценты за просрочку платежей, сообщал «Газпром» 17 ноября. В компании отмечали тогда, что арбитраж признал издание указа президента России о переходе на рубли форс-мажором и таким образом подтвердил правомерность приостановки поставок газа в случае отказа импортера от оплаты в рублях. 

«Переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" на данный момент завершены. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и поэтому Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом" 22 мая 2023 г.», – добавили в компании.

Весной 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий недружественные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям из-за СВО на Украине, оплачивать поставки российского газа в рублях. Для этого компании-импортеры должны были переводить оплату в валюте контракта в Газпромбанк, который затем конвертировал ее в рубли и переводил их на счет «Газпрома».

Многие европейские компании, в том числе Gasum, отказались от такой схемы, после чего «Газпром» прекратил поставлять им топливо. В результате импортеры начали подавать иски в арбитраж, требуя неустойки за неисполнение контракта. Вслед за Gasum в конце ноября прошлого года гендиректор немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что компания подала иск в Стокгольм. Компания требовала взыскать с «Газпром экспорта» 11,6 млрд евро за недопоставленный с июня газ. В феврале этого года чешская CEZ обратилась в арбитраж из-за недопоставок газа в 2022 г. 19 мая в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме обратилась также и польская EuRoPol GAZ – оператор польского участка газопровода «Ямал – Европа». Компания хочет взыскать с «Газпрома» около $1,4 млрд за приостановку поставок газа по трубопроводу.

Кроме того, на объем поставок трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году повлияли и другие факторы. В мае Украина отказалась принимать заявки «Газпрома» на прокачку газа по своей территории через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), что привело к снижению поставок через страну вдвое (22 мая заявка «Газпрома» составляла 40,9 млн куб. м). «Северный поток» и еще не запущенный «Северный поток – 2» в сентябре 2022 г. пострадали (были взорваны) в результате диверсии. Поставки газа в Европу продолжаются по ответвлению от «Турецкого потока», по данным на 22 мая, за прошедшие сутки прокачка по этому маршруту составила 22,1 млн куб. м.

После расторжения контракта Gasum и «Газпром» могут обсуждать условия о выплате штрафа в связи с расторжением договора, компенсации убытков и издержек, а также погашение сформировавшегося долга за поставку газа, поясняет адвокат Forward Legal Олег Шейкин. По его словам, переговоры по подобным крупным контрактам занимают «не менее нескольких месяцев».

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Если переговоры зайдут в тупик, не исключены новые иски уже от «Газпрома» как от поставщика топлива, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Шейкин уточняет, что по умолчанию разбирательство должно происходить в арбитраже Стокгольма, но при желании «Газпром» может воспользоваться изменениями законодательства РФ и перенести разбирательства в российский суд.

По мнению Шейкина, другие компании – импортеры российского газа могут последовать примеру Gasum. Это будет зависеть от условий контракта и ситуации конкретного покупателя, добавил он. «Сам по себе отказ Gasum от контракта с “Газпромом” еще не делает уязвимыми другие контракты российской компании», – считает юрист.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что «Газпром» играл ключевую роль в газоснабжении Финляндии. С 2016 по 2020 г. компания поставляла в страну 2,32 млрд куб. м газа в год при среднем потреблении в 2,38 млрд куб. м, добавляет он. Другие источники газа для Финляндии – газопровод Balticconnector мощностью 2,62 млрд куб. м в год, по которому газ поставляется из хранилища в латвийском Инчукалнсе, и используемая с 2023 г. плавучая установка регазификации СПГ FSRU Exemplar мощностью 5 млрд куб. м в год.

«Ведомости» направили запрос в «Газпром».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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