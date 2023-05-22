Финская Gasum расторгла контракт на поставки газа с «Газпромом»

Кроме того, на объем поставок трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году повлияли и другие факторы. В мае Украина отказалась принимать заявки «Газпрома» на прокачку газа по своей территории через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), что привело к снижению поставок через страну вдвое (22 мая заявка «Газпрома» составляла 40,9 млн куб. м). «Северный поток» и еще не запущенный «Северный поток – 2» в сентябре 2022 г. пострадали (были взорваны) в результате диверсии. Поставки газа в Европу продолжаются по ответвлению от «Турецкого потока», по данным на 22 мая, за прошедшие сутки прокачка по этому маршруту составила 22,1 млн куб. м.