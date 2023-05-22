Финская Gasum расторгла контракт на поставки газа с «Газпромом»Сторонам понадобится еще несколько месяцев на обсуждение деталей такого решения, считают юристы
Финская компания Gasum 22 мая расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» (структура «Газпрома») на поставку трубопроводного газа через год после ее приостановки, говорится на сайте Gasum. При этом долгосрочный контракт Gasum и «Газпром экспорта» на поставку в Финляндию сжиженного природного газа (СПГ) остается в силе.
«Стороны продолжат согласование деталей расторжения контракта. Gasum не будет комментировать эти детали», – уточнили в компании.
В 2021 г. «Газпром» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, или 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.
В финской компании напомнили, что в апреле 2022 г. «Газпром экспорт» потребовал, чтобы платежи за поставки газа осуществлялись в рублях, а не в указанных в договоре евро. Gasum не согласилась на это требование, а также у сторон возникли «существенные разногласия относительно некоторых других требований, выдвинутых на основании контракта». В результате в мае прошлого года «Газпром экспорт» прекратил поставлять топливо в Финляндию, а Gasum передала дело в арбитраж в Стокгольме «в соответствии с контрактом».
Арбитражный суд в ноябре прошлого года решил, что Gasum не была обязана оплачивать газ в рублях с помощью предложенной «Газпромом» процедуры. Также арбитраж обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.
Кроме того, арбитраж обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» 300 млн евро, включая задолженность за поставки газа, выплаты в связи с неисполнением обязательства «бери или плати» (take-or-pay) и проценты за просрочку платежей, сообщал «Газпром» 17 ноября. В компании отмечали тогда, что арбитраж признал издание указа президента России о переходе на рубли форс-мажором и таким образом подтвердил правомерность приостановки поставок газа в случае отказа импортера от оплаты в рублях.
«Переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" на данный момент завершены. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и поэтому Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом" 22 мая 2023 г.», – добавили в компании.
Весной 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий недружественные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям из-за СВО на Украине, оплачивать поставки российского газа в рублях. Для этого компании-импортеры должны были переводить оплату в валюте контракта в Газпромбанк, который затем конвертировал ее в рубли и переводил их на счет «Газпрома».
Многие европейские компании, в том числе Gasum, отказались от такой схемы, после чего «Газпром» прекратил поставлять им топливо. В результате импортеры начали подавать иски в арбитраж, требуя неустойки за неисполнение контракта. Вслед за Gasum в конце ноября прошлого года гендиректор немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что компания подала иск в Стокгольм. Компания требовала взыскать с «Газпром экспорта» 11,6 млрд евро за недопоставленный с июня газ. В феврале этого года чешская CEZ обратилась в арбитраж из-за недопоставок газа в 2022 г. 19 мая в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме обратилась также и польская EuRoPol GAZ – оператор польского участка газопровода «Ямал – Европа». Компания хочет взыскать с «Газпрома» около $1,4 млрд за приостановку поставок газа по трубопроводу.
Кроме того, на объем поставок трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году повлияли и другие факторы. В мае Украина отказалась принимать заявки «Газпрома» на прокачку газа по своей территории через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), что привело к снижению поставок через страну вдвое (22 мая заявка «Газпрома» составляла 40,9 млн куб. м). «Северный поток» и еще не запущенный «Северный поток – 2» в сентябре 2022 г. пострадали (были взорваны) в результате диверсии. Поставки газа в Европу продолжаются по ответвлению от «Турецкого потока», по данным на 22 мая, за прошедшие сутки прокачка по этому маршруту составила 22,1 млн куб. м.
После расторжения контракта Gasum и «Газпром» могут обсуждать условия о выплате штрафа в связи с расторжением договора, компенсации убытков и издержек, а также погашение сформировавшегося долга за поставку газа, поясняет адвокат Forward Legal Олег Шейкин. По его словам, переговоры по подобным крупным контрактам занимают «не менее нескольких месяцев».
Если переговоры зайдут в тупик, не исключены новые иски уже от «Газпрома» как от поставщика топлива, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Шейкин уточняет, что по умолчанию разбирательство должно происходить в арбитраже Стокгольма, но при желании «Газпром» может воспользоваться изменениями законодательства РФ и перенести разбирательства в российский суд.
По мнению Шейкина, другие компании – импортеры российского газа могут последовать примеру Gasum. Это будет зависеть от условий контракта и ситуации конкретного покупателя, добавил он. «Сам по себе отказ Gasum от контракта с “Газпромом” еще не делает уязвимыми другие контракты российской компании», – считает юрист.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что «Газпром» играл ключевую роль в газоснабжении Финляндии. С 2016 по 2020 г. компания поставляла в страну 2,32 млрд куб. м газа в год при среднем потреблении в 2,38 млрд куб. м, добавляет он. Другие источники газа для Финляндии – газопровод Balticconnector мощностью 2,62 млрд куб. м в год, по которому газ поставляется из хранилища в латвийском Инчукалнсе, и используемая с 2023 г. плавучая установка регазификации СПГ FSRU Exemplar мощностью 5 млрд куб. м в год.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».