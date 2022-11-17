Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» 300 млн евро

Финляндия находится в списке недружественных стран как член Евросоюза, поэтому Gasum также нужно было перейти на оплату газа в рублях. Но Gasum, у которой был заключен долгосрочный контракт с «Газпромом» в евро, не приняла новые условия и стала первой европейской энергокомпанией, оспорившей это требование «Газпрома» («Ведомости» писали об этом 18 мая). Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Gasum Ольга Вяйсянен поясняла «Ведомостям», что компания также оспаривает объем минимального обязательства по закупке газа в договоре с «Газпромом» и размер штрафных платежей.