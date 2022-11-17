Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» 300 млн евро

Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» 300 млн евроЮристы считают шансы «Газпрома» на получение средств реалистичными
Арбитражный трибунал в Стокгольме обязал финскую энергетическую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» (100%-ная «дочка» «Газпрома») более 300 млн евро в рамках действующего контракта на поставку российского газа, сообщил «Газпром экспорт» 17 ноября.
Как поясняет российская компания, решение было принято по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме 14 ноября 2022 г. Суммы выплат включает задолженность за поставки газа, выплаты в связи с неисполнением обязательства «бери или плати» (take-or-pay), а также проценты за просрочку оплаты.
В сообщении также указано. что трибунал признал издание указа президента РФ от 31 марта 2022 г. о переходе на оплату за газ в рублях недружественными странами обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом, отмечает «Газпром экспорт», трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях.
Компания также подтвердила, что арбитраж обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.
Накануне Gasum сообщила, что, согласно определению Стокгольмского арбитража от 14 ноября, компания не обязана оплачивать поставки российского газа в рублях через Газпромбанк (ГПБ). Также суд обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования сложившейся ситуации, отмечала финская энергокомпания.
«Газпром» с 1 апреля 2022 г. перевел платежи за поставки российского газа в недружественные страны в рубли по указу президента России. По новой схеме оплаты недружественный импортер газа должен переводить плату за поставки в валюте контракта в ГПБ. Затем российский банк конвертирует валюту в рубли и переводит их на счет «Газпрома», только в этот момент, согласно указу, происходит оплата газа. Путин пояснял, что новая схема была введена, потому что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России, или около $300 млрд.
Финляндия находится в списке недружественных стран как член Евросоюза, поэтому Gasum также нужно было перейти на оплату газа в рублях. Но Gasum, у которой был заключен долгосрочный контракт с «Газпромом» в евро, не приняла новые условия и стала первой европейской энергокомпанией, оспорившей это требование «Газпрома» («Ведомости» писали об этом 18 мая). Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Gasum Ольга Вяйсянен поясняла «Ведомостям», что компания также оспаривает объем минимального обязательства по закупке газа в договоре с «Газпромом» и размер штрафных платежей.
В мае «Газпром» полностью прекратил поставлять газ финской компании, потому что та не оплатила его в рублях. В 2021 г. «Газпром» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа (2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии). Из-за отказа оплачивать газ в рублях «Газпром» также прекратил поставки компаниям из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и т. д. Некоторые потребители, например итальянская Eni и немецкая Uniper, согласились на новые условия.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что решение арбитража в пользу «Газпрома» в части уплаты задолженности за поставки газа и процентов за просрочку является «знаковым событием». «Это означает небольшую победу “Газпрома” в этом конфликте. А факт того, что суд признал переход на оплату за экспортный газ в рублях форс-мажорным обстоятельством, отсылает к тому, что европейский суд не готов принимать радикальных мер в отношении российского поставщика», — говорит эксперт.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отмечает, что для взыскания задолженности «Газпром экспорт» должен будет обратиться в суд той страны, где планируется исполнения решения (вероятно, это будет Финляндия как страна происхождения Gasum) с ходатайством о признании и исполнении вынесенного арбитражем решения. Даже в случае отказа Gasum от добровольного исполнения решения его можно будет исполнить в установленном порядке. Юрист обращает внимание, что в отношении «Газпром экспорта» не введены санкции, поэтому препятствий для получения присужденных арбитражем средств нет. Федюкин оценивает шансы «Газпрома» на получение указанных средств как «довольно реалистичные».
Федюкин также считает, что Gasum будет пытаться оспорить вынесенное решение всеми доступными способами. «Но суд данное решение вряд ли отменит, так как с учетом форс-мажора отчетливо прослеживается намеренное нарушение компанией-потребителем своих обязательств по контракту», — говорит он.
Именнов отмечает, что из заявлений двух компаний сложно сделать вывод о позиции арбитража по вопросу правомерности требования платежей за газ в рублях. «Вполне вероятно, в арбитражном решении отражены оба аспекта: в отсутствие оплаты логично не поставлять газ, при этом одностороннее изменение условий контракта могло быть признано неправомерным», — отмечает юрист.