Украина оставляет Польшу без СУГ

Украина оставляет Польшу без СУГДефицит нормативного топлива может сформироваться уже к концу мая
Польша к концу мая 2023 г. может столкнуться с дефицитом сжиженных углеводородных газов (СУГ) из-за ограничений со стороны Украины. Об этом говорится в обзоре ценового агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости».
СУГ – смесь пропана и бутана, получаемая из попутного нефтяного газа, в основном применяется в качестве моторного топлива. Она также используется для отопления домов, в сфере химии и строительстве.
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