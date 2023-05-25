Инвестиции в солнечную энергетику впервые обгонят вложения в добычу нефти

На этом фоне, согласно прогнозу агентства, глобальные инвестиции в добычу нефти и газа в 2023 г. вырастут на 7% до более $500 млрд. Таким образом, показатель вернется на уровень 2019 г. Но половина роста инвестиций, «вероятно, будет поглощена инфляцией издержек», уточняет МЭА. В прогнозе говорится, что многие крупные нефтегазовые компании заявили о росте инвестиций на фоне рекордных доходов, но их инвесторы и владельцы «требуют сосредоточиться на доходах, а не на росте добычи». В результате, считает МЭА, только крупные национальные нефтекомпании с Ближнего Востока будут в этом году инвестировать гораздо больше, чем в прошлом году.