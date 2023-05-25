Инвестиции в солнечную энергетику впервые обгонят вложения в добычу нефти

Инвестиции в солнечную энергетику впервые обгонят вложения в добычу нефтиНо добывающие страны продолжат инвестировать в углеводороды
Инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в мире в 2023 г. вырастут на 24% по сравнению с 2021 г. до более чем $1,7 трлн. Вложения в традиционную энергетику будут расти более скромными темпами – на 15% по сравнению с 2021 г. – и составят чуть более $1 трлн. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по инвестициям в энергетику от 25 мая. Общий объем инвестиций в сектор, по прогнозам МЭА, составит в 2023 г. $2,8 трлн.
«На каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, сейчас приходится около 1,7 доллара на чистую энергию. Пять лет назад это соотношение было один к одному. Одним из ярких примеров являются инвестиции в солнечную энергетику, которые впервые превысят объем инвестиций в добычу нефти», – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, слова которого приводит агентство. Агентство ожидает, что в 2023 г. в солнечную генерацию будет вложено $380 млрд.
В прогнозе агентства поясняется, что вложения в «зеленую» энергетику стимулировались улучшением экономики в период высоких цен на ископаемые источники энергии, усилением политической поддержки сектора в США, Европе, Японии, Китае и других странах, четким согласованием целей в области климата и энергетической безопасности.
Но, отмечает МЭА, наибольший дефицит инвестиций в «зеленую» энергетику наблюдается в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Среди сдерживающих факторов агентство перечисляет более высокие процентные ставки, неясные основы политики и структуры рынка, слабую сетевую инфраструктуру, финансовые трудности коммунальных служб и высокую стоимость привлечения капитала.
Более 90% прироста инвестиций в традиционную энергетику приходится на страны с развитой экономикой и Китай, компании которых за 2022 г. более чем в два раза увеличили чистую прибыль от продажи ископаемого топлива по сравнению со средним показателем за последние годы. По оценке МЭА, мировые добытчики нефти и газа в прошлом году заработали около $4 трлн.
В начале февраля 2023 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что американские нефтекомпании по итогам 2022 г. стали лидерами по прибыли и капитализации, потому что вместо ускоренного энергоперехода сосредоточились на добыче традиционных энергоносителей. Например, чистая прибыль американской Exxon в 2022 г. выросла в 2,4 раза до $55,7 млрд. Американская Chevron нарастила прибыль в 2,3 раза до $35,5 млрд, британско-нидерландская Shell – в 2,1 раза до $42,3 млрд.
На этом фоне, согласно прогнозу агентства, глобальные инвестиции в добычу нефти и газа в 2023 г. вырастут на 7% до более $500 млрд. Таким образом, показатель вернется на уровень 2019 г. Но половина роста инвестиций, «вероятно, будет поглощена инфляцией издержек», уточняет МЭА. В прогнозе говорится, что многие крупные нефтегазовые компании заявили о росте инвестиций на фоне рекордных доходов, но их инвесторы и владельцы «требуют сосредоточиться на доходах, а не на росте добычи». В результате, считает МЭА, только крупные национальные нефтекомпании с Ближнего Востока будут в этом году инвестировать гораздо больше, чем в прошлом году.
По оценке эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, на страны ОПЕК (в нее входят и крупнейшие добытчики нефти с Ближнего Востока) будет приходиться большая часть в структуре добычи углеводородов. При этом в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, входит 38 стран), по прогнозам Родионова, инвестиции в добычу нефти и газа в 2023 г. снизятся на 26% по сравнению с 2015 г. до $325 млрд, а в странах Ближнего Востока – вырастут на 61% и составят $172 млрд.
Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) еще в 2021 г. предупреждал, что мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования в отрасль. Для поддержания текущего уровня добычи углеводородов, по его оценкам, необходимо вложить около $17 трлн до 2040 г.
Объем инвестиций, который прогнозирует МЭА, означает, что в 2023 г. вложения вырастут более чем вдвое по сравнению с уровнями, которые, по сценарию МЭА «Net Zero Emissions к 2050 г.», должны быть достигнуты к 2030 г. Инвестиции в уголь в 2023 г., как ожидается, превысят необходимый уровень в шесть раз.
Ранее подобный прогноз представила ОПЕК. Организация ожидает, что в 2023 г. страны, не входящие в ОПЕК, нарастят инвестиции в разведку и добычу нефти и газа на 10% по сравнению с 2022 г. до $474 млрд («Ведомости» писали об этом 12 мая).
Российские нефтегазовые компании также продолжают наращивать инвестиции. По данным Минэнерго России, инвестиции крупнейших компаний страны в добычу нефти в 2022 г. увеличились на 26,3% до 1,8 трлн руб. Доля ВИЭ в энергобалансе России составит около 10% к 2035 г., а к 2050 г. увеличится до 20%, сообщил 25 мая вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия 24». По его словам, на солнце, ветер, ГЭС и АЭС в России приходится более 40% энергобаланса, и еще 50% в нем занимает газовая генерация. «То есть почти 90% в России – это чистые источники энергии», – отметил он.
Раскол в мировой энергетике, если не брать в расчет ГЭС, произошел в конце 2010 -х годов, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев. «Экопропасть» между странами увеличивается каждый год, так как в странах с развивающейся экономикой не хватает средств на поддержку развития ВИЭ, поясняет он.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит уточняет, что при нынешнем уровне развития технологий ВИЭ не могут заменить традиционные источники энергии. Энергия, выработанная на ветряных и солнечных электростанциях, не может обеспечить стабильное снабжение рынка электричеством и не может справиться с требованием заменить нефтепродукты в качестве основного транспортного топлива, добавляет аналитик. При этом достаточно мощных аккумуляторов, необходимых для сглаживания пиков потребления, не существует и «не может существовать без фундаментального прорыва в технологиях», отмечает Смит.