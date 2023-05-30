РЖД улучшила прогноз перевозки контейнеров на 2023 год

В целом же погрузка на сети РЖД за четыре месяца 2023 г. выросла на символические 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн т. Как отметил Шило в кулуарах конференции, РЖД в мае фиксирует рост погрузки на 2%, в июне также ожидается увеличение этого показателя (его слова приводит «Интерфакс»). В апреле топ-менеджер говорил, что объемы погрузки в 2023 г. будут не ниже прошлогодних. В 2022 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% до 1,23 млрд т. Это был худший результат по динамике грузоперевозок за последние 13 лет.