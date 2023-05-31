«Роснефть» направит на финальные дивиденды за 2022 год более 190 млрд рублей

«Роснефть» направит на финальные дивиденды за 2022 год более 190 млрд рублейАналитики прогнозируют еще более щедрые выплаты по итогам текущего года
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания 30 мая. Рекомендация будет рассмотрена акционерами «Роснефти» на годовом собрании 30 июня 2023 г. в форме заочного голосования.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка, планируется произвести не позднее 25 июля 2023 г., другим акционерам – не позднее 15 августа. Реестр акционеров для получения дивидендов будет определен по состоянию на 11 июля 2023 г.
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