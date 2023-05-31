«Роснефть» направит на финальные дивиденды за 2022 год более 190 млрд рублей

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка, планируется произвести не позднее 25 июля 2023 г., другим акционерам – не позднее 15 августа. Реестр акционеров для получения дивидендов будет определен по состоянию на 11 июля 2023 г.