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«Роснефть» направит на финальные дивиденды за 2022 год более 190 млрд рублей

Аналитики прогнозируют еще более щедрые выплаты по итогам текущего года
Василий Милькин Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания 30 мая. Рекомендация будет рассмотрена акционерами «Роснефти» на годовом собрании 30 июня 2023 г. в форме заочного голосования.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка, планируется произвести не позднее 25 июля 2023 г., другим акционерам – не позднее 15 августа. Реестр акционеров для получения дивидендов будет определен по состоянию на 11 июля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных