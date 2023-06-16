«Азбука вкуса» занялась производством бортового питания для авиакомпаний

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что конкуренции на рынке бортового питания способствовало развитие технологий приготовления и упаковки пищи, снимающих ограничения по расположению фабрики – раньше они должны были находиться в непосредственной близости от аэропорта. Второй фактор – развитие информационных технологий, позволяющих создавать заказ практически на каждый рейс. И то и другое сегодня есть в распоряжении ритейлеров, и наиболее амбициозные из них решились освоить новый рынок. «Раньше мы наблюдали обратную тенденцию: производители бортового питания поставляли продукцию в сетевые магазины, железнодорожным перевозчикам и в школы. Насколько это долгосрочная тенденция, сказать сложно. Выиграет тот, у кого будут более сильные производственные и IT-решения», – считает эксперт.