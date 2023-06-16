«Азбука вкуса» занялась производством бортового питания для авиакомпаний

«Азбука вкуса» занялась производством бортового питания для авиакомпанийУ этого бизнеса низкая маржинальность, отмечают эксперты
«Азбука вкуса» начала производство готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа». Фирменные сэндвичи ритейлера уже появились в магазине Discovery Bar & Shop, специализирующемся на продаже питания и товаров пассажирам на борту воздушных судов в течение полета. Представитель Discovery Bar & Shop подтвердил, что тестирование проекта прошло успешно и теперь магазин заказывает продукцию «Азбуки вкуса» на постоянной основе.
Для приготовления позиций на собственной фабрике-кухне «Азбуки вкуса» в Санкт-Петербурге используется специальная технология – свежие сэндвичи подвергаются шоковой заморозке, а за несколько часов до попадания к пассажирам продукт дефростируется и становится полностью готовым к употреблению, говорит представитель ритейлера. На этапе тестирования проекта блюда стали доступны пассажирам, вылетающим из аэропортов «Шереметьево» и «Пулково» на регулярных рейсах АК «Россия» продолжительностью свыше четырех часов, на всех чартерных рейсах АК «Россия» и на рейсах АК «Смартавиа». Планируется, что на этапе запуска ритейлер обеспечит сэндвичами от 15 до 50 рейсов в сутки, говорит представитель «Азбуки вкуса».
В перспективе планируется расширение ассортимента в том числе горячими блюдами, салатами и десертами, а также рассматривается возможность выпуска кобрендинговой продукции, уточнили в Discovery Bar & Shop. В «Азбуке вкуса» также планируют ввести в меню для авиакомпаний бакалею под собственной торговой маркой сети.
Для ритейлера b2b-проекты, связанные с разработкой новых товарных позиций, являются приоритетными на ближайший год, заявил директор управления прямых продаж компании «Азбука вкуса» Дмитрий Нециевский. По его словам, производство замороженных продуктов позволит расширить текущие мощности и выполнять индивидуальные заказы с использованием новых разработок и технологий. В частности, для расширения возможностей b2b и «авиационного» проекта было закуплено новое оборудование – камера шоковой заморозки стоимостью порядка 5 млн руб.
«Азбука вкуса» развивает собственное производство с 2012 г., фабрика-кухня в Санкт-Петербурге была запущена в 2017 г., ее площадь составляет почти 7000 кв. м. В 2022 г. доля собственного производства в товарообороте выросла до 30%. В 2023 г. ритейлер выделит до трети фабричной мощности под партнерские b2b-проекты. Выручка «Азбуки вкуса» в 2022 г. составила 77,9 млрд руб. (+164 млн руб. к 2021 г.), чистый убыток – 952,9 млн руб., согласно отчетности по РСБУ.
«Азбука вкуса» не первый ритейлер, который смог преодолеть фактическую монополию «Аэромара», который долгое время поставлял рационы практически всем авиакомпаниям, напоминают эксперты. В 2021 г. поставки готовой еды Azur Air в 2021 г. начал «Вкусвилл», писали «Ведомости». Сейчас сеть поставляет 15 различных блюд и продуктов для меню S7 Airlines, а также сотрудничает с компанией «Аэро-трейд», которая работает с разными авиакомпаниями по поставкам товаров для бортовой торговли, сообщил представитель «Вкусвилла».
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что конкуренции на рынке бортового питания способствовало развитие технологий приготовления и упаковки пищи, снимающих ограничения по расположению фабрики – раньше они должны были находиться в непосредственной близости от аэропорта. Второй фактор – развитие информационных технологий, позволяющих создавать заказ практически на каждый рейс. И то и другое сегодня есть в распоряжении ритейлеров, и наиболее амбициозные из них решились освоить новый рынок. «Раньше мы наблюдали обратную тенденцию: производители бортового питания поставляли продукцию в сетевые магазины, железнодорожным перевозчикам и в школы. Насколько это долгосрочная тенденция, сказать сложно. Выиграет тот, у кого будут более сильные производственные и IT-решения», – считает эксперт.
Здоровая конкуренция улучшает качество продукта и сервиса, поэтому авиакомпании начали сотрудничать с кем-то помимо привычных поставщиков, говорит директор направления торговли на борту, заведующий Discovery Bar & Shop Ренат Остапенко. По его словам, эта ниша интересна многим производителям питания, так как для них это новый рынок сбыта и в широком смысле слова весьма эффективная реклама. Любой кобрендинг с известным производителем питания влечет для него повышение статуса и узнаваемости, уверен Остапенко.
Объективно с точки зрения качества продукции у «Азбуки вкуса» никаких сложностей не будет, у них один из самых высокотехнологичных комплексов в России, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он указывает, что основная сложность такой продукции – ее низкая маржинальность по сравнению с собственной розницей сети. С другой стороны, это обеспечит более высокую загрузку собственного производства и улучшит экономику и каналы сбыта, отмечает Бурмистров.
Другие опрошенные «Ведомостями» ритейлеры пока не планируют выходить в этот канал продаж. Таких планов нет у «Метро» и «Магнита». Представитель последнего говорит, что сеть сейчас фокусируется на увеличении представленности и развитии ассортимента готовой еды в магазинах у дома. В X5 Group и «Ашане» не ответили на запрос.