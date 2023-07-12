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Певица Зара хочет зарегистрировать бренд Zara для косметики и ювелирки

Но шансы на одобрение этой заявки Роспатентом невелики, считают юристы
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «Зара», принадлежащее российской певице Заре (настоящее имя Зарифа Мгоян), подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Zara («Зара»), по данным сервиса «Онлайн патент». У артистки уже есть один такой знак, но он относится к 41-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), т. е. позволяет проводить под ним развлекательные мероприятия. Новая же заявка, в случае ее одобрения, даст певице возможность выпускать под этим брендом косметику, одежду, ювелирные украшения, часы. Также Зара сможет заниматься производством различных продуктов питания и выпуском алкогольных и безалкогольных напитков. Представитель певицы на запрос «Ведомостей» не ответил.

В 2020 г. Зара была амбассадором бренда натуральной косметики Zeitun, она также сотрудничала с другими марками, например ювелирными украшениями Mercury. Но свою косметику, одежду или украшения она раньше не выпускала. ООО «Зара» занимается организацией концертов, но в последние годы его выручка упала – с 31 млн руб. в 2019 г. до 5 млн руб. в 2022 г., по данным «СПАРК-Интерфакса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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