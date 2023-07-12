Певица Зара хочет зарегистрировать бренд Zara для косметики и ювелирки

ООО «Зара», принадлежащее российской певице Заре (настоящее имя Зарифа Мгоян), подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Zara («Зара»), по данным сервиса «Онлайн патент». У артистки уже есть один такой знак, но он относится к 41-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), т. е. позволяет проводить под ним развлекательные мероприятия. Новая же заявка, в случае ее одобрения, даст певице возможность выпускать под этим брендом косметику, одежду, ювелирные украшения, часы. Также Зара сможет заниматься производством различных продуктов питания и выпуском алкогольных и безалкогольных напитков. Представитель певицы на запрос «Ведомостей» не ответил.