Фармкомпания Novo Nordisk оспаривает доначисление ей 1 млрд руб. налогов

Novo Nordisk была основана в 1923 г. в Дании. На сегодняшний момент компания является одним из крупнейших мировых производителей инсулина (в 2021 г. ее доля на мировом рынке таких препаратов оценивалась примерно в 30%). Российское представительство Novo Nordisk было открыто в 1991 г., в 2015 г. фармкомпания запустила в Калужской области завод по выпуску инсулина площадью 13 000 кв. м. В марте прошлого года производитель объявил о прекращении инвестиций в маркетинг и новые клинические исследования в России. Несмотря на это, выручка ООО «Ново Нордиск» в 2022 г. по РСБУ выросла почти на 17% до 15 млрд руб., чистая прибыль составила более 689 млн руб.