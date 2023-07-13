Фармкомпания Novo Nordisk оспаривает доначисление ей 1 млрд руб. налогов

Фармкомпания Novo Nordisk оспаривает доначисление ей 1 млрд руб. налоговСудя по уже сложившейся практике, добиться положительного результата будет непросто
Российская структура датской фармкомпании Novo Nordisk – ООО «Ново Нордиск» – подала в столичный арбитражный суд иск к инспекции ФНС № 31 по Москве. Как следует из карточки дела, она просит признать недействительным решение налоговиков «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления НДС со стоимости расходов на сумму более 1 млрд руб.». Другие детали там не приводятся. Заседание по этому делу назначено на 21 августа. В российском представительстве Novo Nordisk от комментариев отказались. В ФНС запрос «Ведомостей» оставили без ответа.
Novo Nordisk была основана в 1923 г. в Дании. На сегодняшний момент компания является одним из крупнейших мировых производителей инсулина (в 2021 г. ее доля на мировом рынке таких препаратов оценивалась примерно в 30%). Российское представительство Novo Nordisk было открыто в 1991 г., в 2015 г. фармкомпания запустила в Калужской области завод по выпуску инсулина площадью 13 000 кв. м. В марте прошлого года производитель объявил о прекращении инвестиций в маркетинг и новые клинические исследования в России. Несмотря на это, выручка ООО «Ново Нордиск» в 2022 г. по РСБУ выросла почти на 17% до 15 млрд руб., чистая прибыль составила более 689 млн руб.