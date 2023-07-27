Агрохолдинг «Степь», принадлежащий «Системе», купил 18 000 га на юге России

Агрохолдинг «Степь», принадлежащий «Системе», купил 18 000 га на юге РоссииКрупные компании поглощают мелких игроков на фоне снижения доходности их бизнеса
Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» стал владельцем двух сельскохозяйственных предприятий в Ставропольском крае: он приобрел компании «Сергиевское» и «Хуторок». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 июля.
В самом агрохолдинге отказались отвечать на вопросы «Ведомостей». Ранее владельцем 100% долей в данных фирмах была агропромышленная компания «Возрождение», принадлежащая бизнесменам Хаджи-Мурату Голаеву (50,52%) и Арсену Салпагарову (49,48%). Связаться с ними не удалось.
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