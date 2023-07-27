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Агрохолдинг «Степь», принадлежащий «Системе», купил 18 000 га на юге России

Крупные компании поглощают мелких игроков на фоне снижения доходности их бизнеса
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» стал владельцем двух сельскохозяйственных предприятий в Ставропольском крае: он приобрел компании «Сергиевское» и «Хуторок». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 июля.

В самом агрохолдинге отказались отвечать на вопросы «Ведомостей». Ранее владельцем 100% долей в данных фирмах была агропромышленная компания «Возрождение», принадлежащая бизнесменам Хаджи-Мурату Голаеву (50,52%) и Арсену Салпагарову (49,48%). Связаться с ними не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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