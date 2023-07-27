Агрохолдинг «Степь», принадлежащий «Системе», купил 18 000 га на юге России

В самом агрохолдинге отказались отвечать на вопросы «Ведомостей». Ранее владельцем 100% долей в данных фирмах была агропромышленная компания «Возрождение», принадлежащая бизнесменам Хаджи-Мурату Голаеву (50,52%) и Арсену Салпагарову (49,48%). Связаться с ними не удалось.