«Росатом» выбрал площадки для пяти малых АЭС в Арктике

«Росатом» выбрал площадки для пяти малых АЭС в АрктикеЭтот проект – возвращение к советским планам электрификации Севера
Госкорпорация «Росатом» выбрала пять наиболее перспективных площадок для строительства атомных электростанций малой мощности (АСММ) в Арктике. Об этом заявил 25 августа советник по науке компании «Русатом Оверсиз» (структура «Росатома») Семен Мушер в кулуарах форума «Технопром».
«Если мы хотим развивать Арктику, надо ставить там малые станции. С руководителями регионов мы создали совместную рабочую группу. Было письмо от первого зама нашего гендиректора губернаторам, чтобы мы вместе с ними выбирали места. И [мы] выбрали регионы: Красноярский край, Якутия, Чукотка. Всего пять точек», – сообщил Мушер (цитата по ТАСС).
По его словам, на Чукотке малая АЭС будет построена рядом с золотоносным месторождением Совиное в Иультинском районе, в Якутии – у комплексного месторождения Агылкинское в Томпонском районе и поселка городского типа (пгт) Батагай в Верхоянском районе. Четвертая площадка – это пгт Байкит в Красноярском крае, а также месторождение «Остров Большевик» на архипелаге Северная Земля. Структура «Росатома» «Атомредметзолото» на ПМЭФ-2023 подписала соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в рамках разработки месторождения Совиное. Агылкинское месторождение было выставлено на аукцион в августе 2023 г.
Представитель компании пояснил, что населенные пункты в Арктике были выбраны для строительства АЭС с учетом интересов местного населения, администрации и промышленных предприятий.
По словам Мушера, компания планирует построить малые АЭС на базе реакторной установки «Шельф» с одним модулем мощностью 10 МВт. Строительство каждой такой станции в вечной мерзлоте займет четыре года вместо трех в обычных условиях, добавил он.
Первую наземную атомную станцию малой мощности с реакторной установкой «Ритм-200» и общей мощностью 55 МВт «Росатом» должен построить в пос. Усть-Куйга Усть-Янского района Якутии. АСММ должны ввести в эксплуатацию в 2028 г. для обеспечения электричеством золоторудного месторождения «Кучюс» (СП «Селигдара» и «Ростеха»).
За рубежом первую АСММ «Росатом» планирует построить в Киргизии, сообщал 8 июня гендиректор корпорации Алексей Лихачев. Разработка предварительного технико-экономического обоснования (предТЭО) по проекту в Киргизии, а также в Индии и Мьянме должна закончиться до конца 2023 г., отмечалось в годовом отчете «Атомэнергопрома» (консолидирует гражданские проекты «Росатома»). Станцию в Киргизии планируется построить на базе реакторной установки «Ритм-200Н».
Площадки для строительства АЭС малой мощности были определены еще в советское время, сейчас «Росатом» фактически возвращается к проектам того времени с поправкой на нынешние условия, напоминает главный редактор отраслевого ресурса Atominfo.ru Александр Уваров. По его словам, АСММ нужны в регионах, где нет централизованного энергоснабжения и куда заводят дизтопливо. Фактически – это весь Север и Дальний Восток, отмечает он.
У российских АСММ есть высокий экспортный потенциал, добавляет Уваров. Рынком сбыта для них могли бы стать страны Африки: у них есть на это деньги, так как строительство АЭС малой мощности существенно дешевле, чем большой станции, поясняет он. К тому же страны региона могут быть не готовы к постройке крупной атомной станции с точки зрения спроса и состояния энергосетей, добавляет эксперт.
В конце июля «Росатом» сообщал, что Россия и Эфиопия рассмотрят возможность строительства на территории последней АЭС малой или большой мощности. Тогда же Лихачев заявлял, что африканские страны интересуются российскими плавучими АЭС.
Интерес к строительству малых АЭС – это общемировой тренд, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов. По его словам, британская Rolls-Royce создала «дочку» – Rolls-Royce SMR – для проектирования малых модульных реакторов (ММР), а американская NuScale в 2022 г. получила сертификат безопасности для своего проекта ММР. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) в 2026 г. планирует ввести в эксплуатацию первую в мире наземную АССМ ACP100, добавляет он.
Преимуществом малых АЭС является надежность энергоснабжения, отмечает Родионов. «Нишей АСММ, скорее всего, станет энергоснабжение удаленных территорий, изолированных от общей сети», – считает он. Недостатком атомных электростанций, по его мнению, являются более высокие капитальные затраты на 1 кВт мощности. При этом Родионов напомнил, что удельные капзатраты на строительство АСММ могут быть ниже, так как реактор доставляется к месту будущей эксплуатации в собранном виде.