«Росатом» выбрал площадки для пяти малых АЭС в Арктике

По его словам, на Чукотке малая АЭС будет построена рядом с золотоносным месторождением Совиное в Иультинском районе, в Якутии – у комплексного месторождения Агылкинское в Томпонском районе и поселка городского типа (пгт) Батагай в Верхоянском районе. Четвертая площадка – это пгт Байкит в Красноярском крае, а также месторождение «Остров Большевик» на архипелаге Северная Земля. Структура «Росатома» «Атомредметзолото» на ПМЭФ-2023 подписала соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в рамках разработки месторождения Совиное. Агылкинское месторождение было выставлено на аукцион в августе 2023 г.