Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Skillbox получила контроль в онлайн-школе английского языка «Кэспа» Медиа

Сделка усилит основной продукт Skillbox – курсы по цифровым профессиям, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Сумму сделки представитель Skillbox не раскрыл / Ведомости

Edtech-компания Skillbox (ООО «Скилбокс», входит в Skillbox Holding Limited, контролируемый VK) стала владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Skillbox стала миноритарием «Кэспа» в августе 2021 г., купив 30% школы.

Остальные доли в ООО «Система Кэспа» (юрлицо школы), как указано в «СПАРК-Интерфаксе», сохранили за собой основатели этого образовательного сервиса – Андрей Виноград (10,69%), Инна Гивенталь (10,34%), Павел Ремизов (10,34%), Владилен Ситников (7,72%), Владимир Гарев (5,35%), Алексей Страхов (3,09%) и Сергей Нейштадт (1,47%).

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных