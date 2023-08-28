Skillbox получила контроль в онлайн-школе английского языка «Кэспа» Медиа

Остальные доли в ООО «Система Кэспа» (юрлицо школы), как указано в «СПАРК-Интерфаксе», сохранили за собой основатели этого образовательного сервиса – Андрей Виноград (10,69%), Инна Гивенталь (10,34%), Павел Ремизов (10,34%), Владилен Ситников (7,72%), Владимир Гарев (5,35%), Алексей Страхов (3,09%) и Сергей Нейштадт (1,47%).