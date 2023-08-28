Skillbox получила контроль в онлайн-школе английского языка «Кэспа» Медиа

Skillbox получила контроль в онлайн-школе английского языка «Кэспа» МедиаСделка усилит основной продукт Skillbox – курсы по цифровым профессиям, считают эксперты
Edtech-компания Skillbox (ООО «Скилбокс», входит в Skillbox Holding Limited, контролируемый VK) стала владельцем 51% онлайн-школы английского языка «Кэспа», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Skillbox стала миноритарием «Кэспа» в августе 2021 г., купив 30% школы.
Остальные доли в ООО «Система Кэспа» (юрлицо школы), как указано в «СПАРК-Интерфаксе», сохранили за собой основатели этого образовательного сервиса – Андрей Виноград (10,69%), Инна Гивенталь (10,34%), Павел Ремизов (10,34%), Владилен Ситников (7,72%), Владимир Гарев (5,35%), Алексей Страхов (3,09%) и Сергей Нейштадт (1,47%).
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