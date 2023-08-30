Российский рекламный рынок в первом полугодии 2023 года вырос на 27%АКАР не раскрывает, как рос каждый из сегментов
В январе-июне 2023 г. российский рекламный рынок увеличился на 27% к аналогичному периоду 2022 г. (здесь и далее – за вычетом НДС) и составил 315 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). К первому полугодию докризисного 2021 г. рынок вырос на 19%, указано там же.
Динамику сегментов рекламного рынка и их абсолютные показатели за первое полугодие 2023 г. АКАР не раскрыла. Ассоциация перестала это делать в квартальных и полугодовых отчетах с начала 2022 г. А в отчете по итогам 2022 г. указала показатели по всем сегментам, кроме ТВ. В условиях текущего кризиса и серьезного влияния внеэкономических факторов на рекламную индустрию телерекламный сегмент российского рекламного рынка не посчитал возможным предоставить свою оценку объемов, пояснял тогда «Ведомостям» представитель АКАР.
Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры рекламных групп дают свои оценки темпов роста всего рекламного рынка. В первом полугодии 2023 г. рынок, как говорит руководитель департамента контроля и результативности медиазакупок OMD OM Group Андрей Скородумов, вырос на 15% к аналогичному периоду 2022 г. до 289,4 руб.
По оценке директора по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media Михаила Елисейкина, рекламный рынок за указаный период вырос на 30% до 327-330 млрд руб.
При этом эксперты солидарны, что наилучшую динамику показала интернет-реклама. Отчасти это обусловлено тем, что в 2023 г. рекламные группы стали включать в общую оценку сегмента рекламу в интернет-магазинах ритейлеров, на маркетплейсах. В OMD OM Group оценили рост сегмента в первом полугодии 2023 г. в 20% (составил 166 млрд руб.), в Group4Media – на 46% (с учетом новых цифровых каналов продвижения). Гендиректор рекламного агентства Arena (входит в рекламную группу АДВ) Руслан Самаев оценил рост интернет-сегмента с учетом продвижения на площадках электронной торговли за тот же период в 36%.
Сегменты наружной рекламы и радио, по оценке OMD OM Group, выросли на 18% до 23,9 млрд руб. и 7,3 млрд руб. соответственно. Единственный сегмент, который показал падение, как отмечают в этой рекламной группе, это – реклама в прессе, которая за указанный период сократилась на 19% до 2,2 млрд руб. По оценке Group4Media, реклама на радио выросла на 22-23%. Рост в наружной рекламе «приближается к 30%», отмечает Елисейкин.
Предоставить «Ведомостям» оценку объема рекламы на ТВ согласились две из опрошенных рекламных групп. Так, согласно оценке OMD OM Group, ТВ-сегмент в первом полугодии 2023 г. вырос только на 9% до 90 млрд руб. В Arena увеличение объема ТВ-рекламы за этот период оценили в 5-7%.
В Group4Media вопросы «Ведомостей» по объему телерекламы переадресовали в Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ).
«Было принято индустриальное решение не раскрывать показатели первого полугодия по сегментам, ввиду необходимости в пересмотре подхода к оценке объемов рынка», – заявил «Ведомостям» представитель НРА.
Сегменты ТВ и наружной рекламы растут, в том числе, за счет сокращения рекламного инвентаря в интернете, считает старший вице-президент группы компаний «Родная Речь» Сергей Белоглазов. В марте 2022 г. Google отключил в России свои рекламные инструменты. Так же поступили и соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), которые впоследствии были заблокированы в России по решению суда. Соцсеть TikTok с марта 2022 г. ввела ограничения на загрузку новых роликов и ведение прямых эфиров для пользователей из России.
Драйвером роста всего рекламного рынка стал «тренд на увеличение объема инвестиций в рекламу локальных компаний», считает Елисейкин. Среди категорий, которые наиболее динамично наращивают рекламные бюджеты, – ритейл, финансы, недвижимость, продукты питания. А также технологические компании, знает Скородумов. Другой фактор роста рынка, добавляет он, это – увеличение расценок на рекламу.
В 2023 г. рекламный рынок (с учетом рекламы на ритейл-платформах), по прогнозам OMD OM Group, вырастет на 16% до 661 млрд руб. В ГК «Родная речь» настроены более оптимистично: по их прогнозу он увеличится 24-30% до 699-726 млрд руб. Рост рынка в 20-30% по итогам года прогнозируют в Arena и Group4Media.