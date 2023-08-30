Российский рекламный рынок в первом полугодии 2023 года вырос на 27%

Сегменты ТВ и наружной рекламы растут, в том числе, за счет сокращения рекламного инвентаря в интернете, считает старший вице-президент группы компаний «Родная Речь» Сергей Белоглазов. В марте 2022 г. Google отключил в России свои рекламные инструменты. Так же поступили и соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), которые впоследствии были заблокированы в России по решению суда. Соцсеть TikTok с марта 2022 г. ввела ограничения на загрузку новых роликов и ведение прямых эфиров для пользователей из России.