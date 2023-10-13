Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group займется VIP-туризмом

Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group займется VIP-туризмомВ нашей стране инфраструктуры для такого вида отдыха пока не хватает
Гостиничная компания Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») займется организацией VIP-туров. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, среди направлений, с которыми она планирует работать, – Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка и др. Кроме того, компания обещает организовать отдых в странах СНГ, а также ЮАР, Намибии, Марокко, Танзании, Китае и т. д. Сами программы предполагают вертолетные экскурсии, хелиски (спуск по нетронутым снежным склонам на горных лыжах или сноуборде с подъемом к началу спуска на вертолете), охоту, рыбалку и проч. Cosmos Hotel Group, как говорит ее представитель, ожидает, что уже в следующем году таким предложением воспользуются 10 000–12 000 человек.
К VIP-турам в сегменте организованных поездок, как правило, относят пакетные предложения, где стоимость около $20 000–25 000 (2–2,5 млн руб. по курсу ЦБ. – «Ведомости») на двоих, объясняет гендиректор компании VIP Service Дмитрий Горин. Как правило, по его словам, они включают в себя перелет бизнес-классом или на частных самолетах, размещение в дорогих отелях, виллах или на уединенных островах, трансфер на лимузинах и т. д. Представитель Cosmos Hotel Group указывает, что у компании стоимость тура будет составлять 0,38–6 млн руб. в зависимости от категории и направления.