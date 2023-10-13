Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group займется VIP-туризмом

Гостиничная компания Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») займется организацией VIP-туров. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, среди направлений, с которыми она планирует работать, – Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка и др. Кроме того, компания обещает организовать отдых в странах СНГ, а также ЮАР, Намибии, Марокко, Танзании, Китае и т. д. Сами программы предполагают вертолетные экскурсии, хелиски (спуск по нетронутым снежным склонам на горных лыжах или сноуборде с подъемом к началу спуска на вертолете), охоту, рыбалку и проч. Cosmos Hotel Group, как говорит ее представитель, ожидает, что уже в следующем году таким предложением воспользуются 10 000–12 000 человек.