«Севмаш» построит новый плавучий док для спуска на воду атомных подлодок

«Почти все плавучие доки, которые сейчас эксплуатируются на российских верфях, были построены на Херсонском судостроительном заводе еще во времена СССР. “Сухона” активно используется и давно дышит на ладан: “Севмаш” остается лидером в стране по доковым спускам», – говорит другой источник «Ведомостей» на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга. По его словам, плавучий док на «Янтаре» также очень старый и тоже требует замены.