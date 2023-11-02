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Gedeon Richter начинает поставлять в Россию аналоги иностранных препаратов для диабетиков

Таким образом венгерская компания пытается занять долю остановивших свою деятельность в нашей стране фармигроков
Анастасия Ковалева
Freepik

Компания Gedeon Richter решила вывести на российский рынок сразу три дженерика остановивших свою деятельность в России иностранных фармкомпаний. Об этом «Ведомостям» рассказал один из ее партнеров. Представитель венгерской компании эту информацию подтвердил. По его словам, речь идет об аналогах препаратов «Янувия» (действующее вещество ситаглиптин), которые производит американская MSD, а также «Галвус» (вилдаглиптин) и «Галвус мет» (комбинация вилдаглиптина и метформина гидрохлорида) от швейцарской Novartis. Эти средства назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы в крови. Поставки дженериков этих препаратов уже начались, говорит собеседник «Ведомостей», но их объемы он не уточнил. Запросы в MSD и Novartis остались без ответов.

После февраля 2022 г., когда отдельные западные фармкомпании заявили о сокращении инвестиций в Россию, у их конкурентов появилась возможность увеличить свою долю на местном рынке, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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