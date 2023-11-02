Gedeon Richter начинает поставлять в Россию аналоги иностранных препаратов для диабетиков

Компания Gedeon Richter решила вывести на российский рынок сразу три дженерика остановивших свою деятельность в России иностранных фармкомпаний. Об этом «Ведомостям» рассказал один из ее партнеров. Представитель венгерской компании эту информацию подтвердил. По его словам, речь идет об аналогах препаратов «Янувия» (действующее вещество ситаглиптин), которые производит американская MSD, а также «Галвус» (вилдаглиптин) и «Галвус мет» (комбинация вилдаглиптина и метформина гидрохлорида) от швейцарской Novartis. Эти средства назначают при диабете второго типа для нормализации уровня глюкозы в крови. Поставки дженериков этих препаратов уже начались, говорит собеседник «Ведомостей», но их объемы он не уточнил. Запросы в MSD и Novartis остались без ответов.