Финляндия хочет запретить импорт СПГ из России

Он пояснил, что в рамках реализации нового пакета мер по стабилизации газового рынка ЕС, обсуждаемого с осени 2022 г., рассматривается возможность введения отдельными странами союза запрета на импорт СПГ из России. «Страны ЕС могут использовать этот пункт по своему усмотрению, и его легко будет ввести в законодательство Финляндии», – сказал министр в интервью агентству Uutissuomalainen.