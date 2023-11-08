Финляндия хочет запретить импорт СПГ из России

Финляндия хочет запретить импорт СПГ из РоссииВ Хельсинки ожидают, что ЕС до конца года разрешит странам вводить такие меры
Финляндия намерена запретить ввоз из России сжиженного природного газа (СПГ), когда такая возможность будет установлена в законодательстве ЕС. Об этом 7 ноября заявил министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, курирующий в том числе энергетику.
Он пояснил, что в рамках реализации нового пакета мер по стабилизации газового рынка ЕС, обсуждаемого с осени 2022 г., рассматривается возможность введения отдельными странами союза запрета на импорт СПГ из России. «Страны ЕС могут использовать этот пункт по своему усмотрению, и его легко будет ввести в законодательство Финляндии», – сказал министр в интервью агентству Uutissuomalainen.
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