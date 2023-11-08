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Финляндия хочет запретить импорт СПГ из России

В Хельсинки ожидают, что ЕС до конца года разрешит странам вводить такие меры
Василий Милькин
Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

Финляндия намерена запретить ввоз из России сжиженного природного газа (СПГ), когда такая возможность будет установлена в законодательстве ЕС. Об этом 7 ноября заявил министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, курирующий в том числе энергетику.

Он пояснил, что в рамках реализации нового пакета мер по стабилизации газового рынка ЕС, обсуждаемого с осени 2022  г., рассматривается возможность введения отдельными странами союза запрета на импорт СПГ из России. «Страны ЕС могут использовать этот пункт по своему усмотрению, и его легко будет ввести в законодательство Финляндии», – сказал министр в интервью агентству Uutissuomalainen.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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