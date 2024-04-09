/ Бизнес

Роспотребнадзор не нашел нарушений в пробах производителя чая Greenfield и Tess

Ввоз и продажу этой продукции запретили в Белоруссии из-за выявленной плесени
Анастасия Ковалева
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

В пробах продукции российской компании «Орими» (бренды Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита» и др.) в 2024 г. не было выявлено «несоответствующих микробиологических показателей». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роспотребнадзора.

«Орими» с 1 апреля 2024 г. запрещено ввозить и реализовывать свою продукцию на территории Белоруссии по постановлению главного государственного санитарного врача республики. В образцах чаев «Принцесса Канди» и «Гита» белорусская служба выявила несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). В частности, заявлено о превышении фактического содержания плесеней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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