Роспотребнадзор не нашел нарушений в пробах производителя чая Greenfield и Tess

«Орими» с 1 апреля 2024 г. запрещено ввозить и реализовывать свою продукцию на территории Белоруссии по постановлению главного государственного санитарного врача республики. В образцах чаев «Принцесса Канди» и «Гита» белорусская служба выявила несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). В частности, заявлено о превышении фактического содержания плесеней.