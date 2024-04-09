Роспотребнадзор не нашел нарушений в пробах производителя чая Greenfield и Tess

Роспотребнадзор не нашел нарушений в пробах производителя чая Greenfield и TessВвоз и продажу этой продукции запретили в Белоруссии из-за выявленной плесени
В пробах продукции российской компании «Орими» (бренды Greenfield, Tess, Jardin, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита» и др.) в 2024 г. не было выявлено «несоответствующих микробиологических показателей». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роспотребнадзора.
«Орими» с 1 апреля 2024 г. запрещено ввозить и реализовывать свою продукцию на территории Белоруссии по постановлению главного государственного санитарного врача республики. В образцах чаев «Принцесса Канди» и «Гита» белорусская служба выявила несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). В частности, заявлено о превышении фактического содержания плесеней.
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