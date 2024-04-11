Компания из Гонконга судится за бренды Amazon, Michelin и Victoria’s Secret

Компания из Гонконга судится за бренды Amazon, Michelin и Victoria’s SecretВ случае успеха истца охрана этих марок в России может быть прекращена
Гонконгская Smart International Distribution Limited (SIDL) претендует на несколько десятков товарных знаков ушедших из России иностранных компаний, следует из данных картотеки арбитражных дел. С начала года SIDL подала в Суд по интеллектуальным правам (СИП) 13 исков к правообладателям брендов Amazon, Michelin, NEC, Shiseido, Victoria’s Secret, а также присутствующей в России китайской компании Xiaomi, выпускающей в основном электронику. Истец намерен ограничить или полностью прекратить охрану их товарных знаков. Связаться с SIDL не удалось. «Ведомости» направили запросы в компании, выступающие ответчиками.
В иске к американской Amazon Technologies Inc. истец требует полного досрочного прекращения охраны товарных знаков крупнейшего в мире маркетплейса Amazon (выручка $574,8 млрд в 2023 г.) по причине их неиспользования. Например, текстовое обозначение сейчас охраняется по первым 42 классам (из 45) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а логотип – по девяти (в том числе электроника, печатная продукция, торговля через интернет и т. д.). Аналогичные требования выдвинуты против японской косметической компании Shiseido, американского производителя женского белья Victoria’s Secret, французского поставщика шин и товаров для автомобилей Michelin, японского производителя электроники NEC. Все эти компании объявили о прекращении работы в России после начала СВО в 2022 г.