Компания из Гонконга судится за бренды Amazon, Michelin и Victoria’s Secret

В иске к американской Amazon Technologies Inc. истец требует полного досрочного прекращения охраны товарных знаков крупнейшего в мире маркетплейса Amazon (выручка $574,8 млрд в 2023 г.) по причине их неиспользования. Например, текстовое обозначение сейчас охраняется по первым 42 классам (из 45) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а логотип – по девяти (в том числе электроника, печатная продукция, торговля через интернет и т. д.). Аналогичные требования выдвинуты против японской косметической компании Shiseido, американского производителя женского белья Victoria’s Secret, французского поставщика шин и товаров для автомобилей Michelin, японского производителя электроники NEC. Все эти компании объявили о прекращении работы в России после начала СВО в 2022 г.