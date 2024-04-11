/ Бизнес

Компания из Гонконга судится за бренды Amazon, Michelin и Victoria’s Secret

В случае успеха истца охрана этих марок в России может быть прекращена
Маргарита Соболь
Гонконгская компания готова зарегистрировать на себя все, что плохо лежит/ Mark Lennihan / AP Photo

Гонконгская Smart International Distribution Limited (SIDL) претендует на несколько десятков товарных знаков ушедших из России иностранных компаний, следует из данных картотеки арбитражных дел. С начала года SIDL подала в Суд по интеллектуальным правам (СИП) 13 исков к правообладателям брендов Amazon, Michelin, NEC, Shiseido, Victoria’s Secret, а также присутствующей в России китайской компании Xiaomi, выпускающей в основном электронику. Истец намерен ограничить или полностью прекратить охрану их товарных знаков. Связаться с SIDL не удалось. «Ведомости» направили запросы в компании, выступающие ответчиками.

В иске к американской Amazon Technologies Inc. истец требует полного досрочного прекращения охраны товарных знаков крупнейшего в мире маркетплейса Amazon (выручка $574,8 млрд в 2023 г.) по причине их неиспользования. Например, текстовое обозначение сейчас охраняется по первым 42 классам (из 45) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а логотип – по девяти (в том числе электроника, печатная продукция, торговля через интернет и т. д.). Аналогичные требования выдвинуты против японской косметической компании Shiseido, американского производителя женского белья Victoria’s Secret, французского поставщика шин и товаров для автомобилей Michelin, японского производителя электроники NEC. Все эти компании объявили о прекращении работы в России после начала СВО в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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