/ Карьера

На четверть подскочил спрос на менеджеров личных кабинетов на маркетплейсах

Зарплаты таких специалистов могут достигать 270 000 рублей в месяц
Анна Устинова
Компании готовы платить 120 000–150 000 руб. в месяц специалистам с опытом продвижения товаров на маркетплейсах/ Максим Стулов / Ведомости

В России вырос спрос на менеджеров магазинов на маркетплейсах – специалистов, способных управлять продажами и анализировать их. К таким выводам пришли аналитики платформы для поиска работы hh.ru и эксперты Центра развития предпринимателей PRO Wildberries. Селлеры в I квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2023 г. разместили на рекрутинговом сервисе на четверть (27%) больше вакансий – 3500 предложений. Тренд на увеличение потребности в менеджерах маркетплейсов подтвердил представитель «Яндекс маркета», но абсолютных цифр он не привел.

Согласно исследованию, в список обязанностей менеджера личного кабинета продавца на маркетплейсе входит мониторинг цен, анализ конкурентов и рынка, контроль поставок, SEO (продвижение в интернете) и Excel, а также создание карточки товара и обработка отзывов. Помимо того, потенциальный соискатель должен разбираться в маркетинговом анализе и интернет-рекламе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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