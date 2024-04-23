На четверть подскочил спрос на менеджеров личных кабинетов на маркетплейсах

В России вырос спрос на менеджеров магазинов на маркетплейсах – специалистов, способных управлять продажами и анализировать их. К таким выводам пришли аналитики платформы для поиска работы hh.ru и эксперты Центра развития предпринимателей PRO Wildberries. Селлеры в I квартале 2024 г. по сравнению с I кварталом 2023 г. разместили на рекрутинговом сервисе на четверть (27%) больше вакансий – 3500 предложений. Тренд на увеличение потребности в менеджерах маркетплейсов подтвердил представитель «Яндекс маркета», но абсолютных цифр он не привел.