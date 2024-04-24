«Эвалар» может начать продавать БАДы в ОАЭ

На рынок ОАЭ начинают выходить первые российские фармкомпании. Производитель биологически активных добавок (БАД) «Эвалар» планирует начать поставки в это государство в ближайшее время. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с планами производителя. «Эвалар» сначала нанял маркетинговое агентство для исследования местного рынка, а затем другую компанию для продвижения своих БАДов в ОАЭ, уточнил один из собеседников.