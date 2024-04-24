«Эвалар» может начать продавать БАДы в ОАЭ

«Эвалар» может начать продавать БАДы в ОАЭКомпании будет трудно конкурировать с мировыми производителями, предупреждают эксперты
На рынок ОАЭ начинают выходить первые российские фармкомпании. Производитель биологически активных добавок (БАД) «Эвалар» планирует начать поставки в это государство в ближайшее время. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с планами производителя. «Эвалар» сначала нанял маркетинговое агентство для исследования местного рынка, а затем другую компанию для продвижения своих БАДов в ОАЭ, уточнил один из собеседников.
Представитель «Эвалара» отказался комментировать «внешнеэкономические планы компании». «Ведомости» направили запросы в министерства экономики и финансов ОАЭ.
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