Рынок подержанных автомобилей близок к стагнации

Рынок подержанных автомобилей близок к стагнацииПродажи в апреле оказались лишь немногим больше уровня марта
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам апреля составили 509 526 шт., что на 3% больше в годовом выражении и на 1,5% – по отношению к марту 2024 г. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Для сравнения: мартовские продажи (502 097 машин) были на 26% больше февральских, а февральские – на 23% больше январских. Таким образом, в апреле впервые с начала года произошло замедление темпов роста вторичного рынка.
В десятке автомобильных марок, лидирующих по числу сделок в апреле, лишь три показали положительную динамику в годовом выражении. Это отечественная Lada, продажи которой выросли на 20% до 127 309 машин, корейская Kia (+4% до 29 084 купленных машин) и французская Renault (+0,2% до 17 652 автомобилей). Lada, Kia и японская Toyota стали самыми популярными марками на вторичном рынке в минувшем месяце.
Наибольшее падение продаж фиксируется у Toyota и американской Ford, оказавшейся на 10-м месте. Продажи у каждого из брендов в апреле снизились на 10% год к году до 52 575 и 15 609 машин соответственно. Снижение в сравнении с мартом показали Kia, Hyundai и Volkswagen, но оно не превысило 2,5% у каждой из марок, следует из данных «Автостата».
Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в апреле уже третий месяц подряд становится седан Lada 2107. В апреле жители нашей страны купили 12 276 «семерок» – на 47% больше, чем годом ранее. На 2-м месте хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» (10 819 авто, +11%), на третьем – Kia Rio (10 295 машин, +7%).
В таком же порядке эти модели выстраиваются и по итогам четырех месяцев продаж. Всего в январе – апреле в России было продано 1,74 млн легковых автомобилей с пробегом, что почти на 1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Единственным брендом из топ-10, продажи которого выросли в первые четыре месяца, оказался «АвтоВАЗ». Машины Волжского автозавода были перепроданы 430 233 раза – на 13% больше, чем годом ранее.
Снижения спроса на машины с пробегом на маркетплейсе Fresh не зафиксировано, говорит исполнительный директор компании Андрей Лузгин. В апреле трафик на сайте Fresh вырос на 5% по сравнению с мартом, отмечает он. Причину снижения вторичного рынка в месячном выражении в целом собеседник видит в наличии скидок и спецпредложений на новые машины у дилеров. Это также привело к увеличению предложения автомобилей с пробегом в апреле примерно на 14% в годовом выражении, отмечает Лузгин.
На 1,5%
выросли продажи легковых автомобилей с пробегом в России в апреле по сравнению с мартом этого года, по данным «Автостата»
Объемы продаж машин с пробегом по итогам первого полугодия будут зависеть от ценообразования на вторичном рынке, которое с лагом в несколько месяцев обычно повторяет сценарий сегмента новых авто, продолжает он. «Пока для снижения прайсов на новые автомобили предпосылок нет – высокая ключевая ставка и ужесточение правил растаможки авто негативно отразились на ценниках», – констатирует собеседник.
Снижение спроса во вторичном сегменте связано с подорожанием машин, ввезенных через третьи страны, и удешевлением новых авто в сегменте от 1,5 млн до 3 млн руб., говорит директор по маркетингу «Рольфа» Ринат Утешев. Таким образом, новая техника перетянула часть спроса на себя, поясняет он. Продажи китайских автомобилей с пробегом осложняются вопросом ценообразования, так как пока не ясно, за какую стоимость клиенты готовы купить такую машину, отмечает Утешев. В отсутствие кардинальных изменений динамика вторичного рынка по итогам первого полугодия будет на уровне апреля, прогнозирует он.
По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, снижение темпов роста вторичного рынка практически повторяет (очень похоже) то, что происходит с продажами новых машин в стране. В апреле в России было продано 137 047 новых легковых машин – в 1,8 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Но в сравнении с мартом 2024 г. продажи снизились, хотя в марте и феврале помесячная динамика рынка еще была положительной.
Аналитик напоминает, что с апреля был установлен порядок доначисления импортной пошлины на автомобили, ввозимые в Россию через страны Евразийского экономического союза (кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Это повлекло за собой снижение объема ввоза автомобилей в Россию как новых, так и подержанных и рост цен, поясняет Удалов. По его словам, часть поставленных на учет машин в апреле была продана в марте, а в мае следует ожидать охлаждения рынка. Это произойдет в том числе из-за череды праздников в начале месяца, полагает эксперт.
Рост спроса на автомобили с пробегом в апреле был не таким активным ввиду уже давно растущего ценника – в годовом выражении он увеличился не менее чем на 10%, отмечает директор группы по обслуживанию автопрома компании ДРТ Александр Васильев. Кроме того, динамика в предыдущие месяцы во многом обязана низкой базе января, продолжает он. «Поэтому можно сказать, что фактически произошла плюс-минус стабилизация рынка. Такая динамика ожидается и в будущем – очень сдержанный рост или малозаметное падение», – резюмировал собеседник.