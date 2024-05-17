Рынок подержанных автомобилей близок к стагнации

Аналитик напоминает, что с апреля был установлен порядок доначисления импортной пошлины на автомобили, ввозимые в Россию через страны Евразийского экономического союза (кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Это повлекло за собой снижение объема ввоза автомобилей в Россию как новых, так и подержанных и рост цен, поясняет Удалов. По его словам, часть поставленных на учет машин в апреле была продана в марте, а в мае следует ожидать охлаждения рынка. Это произойдет в том числе из-за череды праздников в начале месяца, полагает эксперт.