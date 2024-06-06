В мире в 2023 году рекордно выросли мощности зеленой энергогенерации

В мире в 2023 году рекордно выросли мощности зеленой энергогенерацииНо этого, по подсчетам МЭА, все равно недостаточно для достижения климатических целей
Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало в 2023 г. рекордные темпы роста ввода мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – на 64% к предыдущему году. Об этом говорится в докладе «COP 28: трехкратное увеличение мощностей возобновляемой энергии».
Всего в течение года заработали объекты ВИЭ-генерации на 560 гигаватт (ГВт).
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