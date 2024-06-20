Агрохолдинг «Степь» займется выпуском сельхозтехники

Агрохолдинг «Степь» займется выпуском сельхозтехникиКомбайны и трактора будут собираться на основе китайских моделей
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») планирует начать импортировать и собирать на площадках в КНР и России сельхозтехнику под собственным брендом Sterus. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Андрей Недужко.
По его словам, проект будет реализован совместно с китайскими партнерами. Их названия, а также объем инвестиций в запуск нового направления бизнеса Недужко не раскрыл.
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