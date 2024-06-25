Крупнейший производитель молока в РФ начал поставлять сырье за рубеж

Это первая отгрузка компании за рубеж. По его словам, партия в 20 т поступила в Армению в конце мая, вторая таким же объемом – в июне. В планах «Эконивы» – к концу этого года довести объемы поставок в Армению до 100 т в месяц, т. е. около 1200 т в год.