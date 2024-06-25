Крупнейший производитель молока в РФ начал поставлять сырье за рубеж

Крупнейший производитель молока в РФ начал поставлять сырье за рубежОтечественные компании вынуждены искать новые рынки из-за избытка продукции внутри страны
Крупнейший производитель молока в России ГК «Эконива» начал поставлять в Армению сухое обезжиренное молоко (СОМ). Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель гендиректора агрохолдинга Михаил Матвеенко.
Это первая отгрузка компании за рубеж. По его словам, партия в 20 т поступила в Армению в конце мая, вторая таким же объемом – в июне. В планах «Эконивы» – к концу этого года довести объемы поставок в Армению до 100 т в месяц, т. е. около 1200 т в год.
В ближайшее время компания также планирует начать регулярные отгрузки объемом по 100 т в месяц в Грузию и Казахстан, добавил топ-менеджер. В целом, по словам Матвеенко, на первом этапе группа собирается экспортировать до 3500 т СОМ в год в разные страны. Сейчас компания, по словам Матвеенко, изучает рынки Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Алжира и Омана. Объемы производства СОМ «Эконивой» он отказался раскрыть.