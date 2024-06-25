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Крупнейший производитель молока в РФ начал поставлять сырье за рубеж

Отечественные компании вынуждены искать новые рынки из-за избытка продукции внутри страны
Анастасия Ковалева
ЭкоНива

Крупнейший производитель молока в России ГК «Эконива» начал поставлять в Армению сухое обезжиренное молоко (СОМ). Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель гендиректора агрохолдинга Михаил Матвеенко.

Это первая отгрузка компании за рубеж. По его словам, партия в 20 т поступила в Армению в конце мая, вторая таким же объемом – в июне. В планах «Эконивы» – к концу этого года довести объемы поставок в Армению до 100 т в месяц, т. е. около 1200 т в год.

В ближайшее время компания также планирует начать регулярные отгрузки объемом по 100 т в месяц в Грузию и Казахстан, добавил топ-менеджер. В целом, по словам Матвеенко, на первом этапе группа собирается экспортировать до 3500 т СОМ в год в разные страны. Сейчас компания, по словам Матвеенко, изучает рынки Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Алжира и Омана. Объемы производства СОМ «Эконивой» он отказался раскрыть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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