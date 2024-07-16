Evolink в 2024 году выведет на рынок вакцины от гриппа птиц и болезни Ньюкасла

Российские вакцины для животных

За шесть месяцев 2024 г. в Россию импортировано 4,9 млрд доз вакцин, из них для птицеводства – 4,8 млрд доз, сообщил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора. Отечественные производители за этот же период выпустили 12,2 млрд доз вакцин, 98% из них – для птицеводства (12 млрд доз), добавил он. Объем рынка ветеринарных вакцин в России, включая поставки иностранных препаратов, в 2023 г. составил 39,3 млрд доз, следует из отчета RNC Pharma. Тогда доля отечественных препаратов для вакцинопрофилактики у животных заняла больше половины рынка впервые за пять лет – 53,5%.

По данным Росстата, в I квартале 2024 г. более половины от всех произведенных в РФ ветвакцин и анатоксинов (56% от 7,02 млрд доз) были выпущены в Северо-Западном федеральном округе. Там расположено предприятие «Авивак» (специализируется на производстве вакцин для птиц), говорится в отчете RNC Pharma. В Центральном федеральном округе, где работают ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ), Щелковский биокомбинат и другие предприятия, за I квартал выпущено 42,7% от общероссийского объема.