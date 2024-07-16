Evolink в 2024 году выведет на рынок вакцины от гриппа птиц и болезни Ньюкасла

Evolink в 2024 году выведет на рынок вакцины от гриппа птиц и болезни НьюкаслаКомпании будет сложно конкурировать с действующими игроками рынка, считают эксперты
Производитель ветеринарных препаратов Evolink («ЦБО микроэкологии») разработал семь вакцин от птичьего гриппа и болезни Ньюкасла, высокозаразной вирусной инфекции, поражающей в основном кур. Пять из них инактивированные (с полностью обезвреженным вирусом), компания выведет их на рынок до конца 2024 г., сейчас они проходят регистрацию в Россельхознадзоре. В этот же период будут поданы регистрационные досье на две оставшиеся живые вакцины (в них использован живой вирус). Об этом «Ведомостям» сообщил управляющий партнер Evolink, генеральный директор УК «СК Промкапитал» Михаил Лапшин.
В Россельхознадзор документы для регистрации вакцин пока не поступали, сказал представитель пресс-службы ведомства.
Инвестиции в проект составили более 200 млн руб., из них 70% – научно-исследовательские работы в области биотехнологии и иммунобиологии, 30% – оборотные средства на закупку сырья и промышленные испытания вакцин, рассказал Лапшин. Препараты будут производиться на Армавирской биофабрике в Краснодарском крае.
Стоимость новых вакцин составит 2,5–11 руб. за дозу в зависимости от состава, уточнил Лапшин. При этом они в отличие от иностранных препаратов направлены на актуальные для России штаммы вирусов, утверждает представитель пресс-службы Evolink. Комбинированные инактивированные вакцины, защищающие одновременно от болезни Ньюкасла и низкопатогенного гриппа птиц, на порядок дороже, чем живые, их стоимость будет почти сопоставима с зарубежными аналогами, сказал Лапшин.
В среднем регистрация инактивированных ветвакцин в России занимает 60 рабочих дней, живых – 180 рабочих дней, процедура ввода препаратов в гражданский оборот (т. е. выпуск их на рынок) – еще 40 рабочих дней, говорит директор по разработке, сооснователь Evolink Алексей Лаишевцев. В крайних случаях срок регистрации ветпрепаратов затягивается до шести месяцев, рассказал «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
По сравнению с длительностью регистрационного этапа для медицинских препаратов, который может занять несколько лет, сроки выхода на рынок новых ветеринарных вакцин не являются проблемой для производителей, добавил он. Кроме того, выпуск ветвакцин активно поддерживается со стороны государства, сказал «Ведомостям» управляющий партнер агентства стратегических коммуникаций в сфере агропромышленного комплекса Agro and Food Communications Илья Березнюк. Например, на конец 2023 г. получили регистрацию 26 отечественных вакцин, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 г. (и в 3,7 раза больше по сравнению с 2021 г.), следует из данных Россельхознадзора. С 1 сентября 2023 г. по 15 июля 2024 г. было выдано 376 разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических ветеринарных средств. Из них 262 на отечественные вакцины и 114 на иностранные, сообщил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора.
Российские вакцины для животных
За шесть месяцев 2024 г. в Россию импортировано 4,9 млрд доз вакцин, из них для птицеводства – 4,8 млрд доз, сообщил «Ведомостям» представитель Россельхознадзора. Отечественные производители за этот же период выпустили 12,2 млрд доз вакцин, 98% из них – для птицеводства (12 млрд доз), добавил он. Объем рынка ветеринарных вакцин в России, включая поставки иностранных препаратов, в 2023 г. составил 39,3 млрд доз, следует из отчета RNC Pharma. Тогда доля отечественных препаратов для вакцинопрофилактики у животных заняла больше половины рынка впервые за пять лет – 53,5%.
По данным Росстата, в I квартале 2024 г. более половины от всех произведенных в РФ ветвакцин и анатоксинов (56% от 7,02 млрд доз) были выпущены в Северо-Западном федеральном округе. Там расположено предприятие «Авивак» (специализируется на производстве вакцин для птиц), говорится в отчете RNC Pharma. В Центральном федеральном округе, где работают ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ), Щелковский биокомбинат и другие предприятия, за I квартал выпущено 42,7% от общероссийского объема.
Тем не менее, как отметил Беспалов, Evolink может столкнуться со сложностями при заключении договоров на поставки своей продукции. Производителям новых ветпрепаратов потребуются титанические усилия, чтобы потеснить действующих игроков рынка. По словам Беспалова, они, как правило, заключают с фабриками контракт на обеспечение под ключ: от поставок молодняка, лекарственных препаратов и кормов до поставок оборудования, объясняет эксперт. Часто по условиям договора переключиться на другого поставщика просто нельзя, добавил он.
Конкуренция между производителями ветпрепаратов основывается на преимуществах по цене и эффективности вакцин, пояснил Березнюк. Тогда как результативность препарата выясняется только при его практическом применении на предприятии, отмечает он.
Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) в своих аналитических материалах связывал подорожание куриных яиц со снижением объемов их выпуска из-за «неблагополучной эпизоотической ситуации» (массового распространения инфекционных болезней среди животных. – «Ведомости»). Вопрос о резком росте цен на этот продукт в магазинах был задан президенту РФ Владимиру Путину в декабре 2023 г. во время прямой линии с россиянами. Спрос на яйца увеличился, а производство в России не выросло, пояснял тогда Путин. Кроме того, по словам президента, правительство вовремя не сориентировалось и «не открыло импорт».
Evolink
Компания Evolink специализируется на разработке ветеринарных препаратов для животноводства, в том числе производит семь препаратов на основе бактериофагов, три вакцины для птицеводства (бройлеры, индейка, утки) и два ПЦР-теста для определения эпизоотической ситуации на предприятии. С 2021 г. ее инвестором стала УК «СК Промкапитал», которая занимается управлением активами для развития российской промышленности в рамках программы импортозамещения. На июнь 2022 г. 80% ООО «ЦБО микроэкологии», работающего под брендом Evolink, принадлежали Андрею Киселеву, 20% – Алексею Лаишевцеву, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Размер и распределение долей участников общества на 2024 г. не раскрываются. Выручка ООО «ЦБО микроэкологии» в 2023 г. по РСБУ выросла в 1,7 раза к предыдущему году до 18 млн руб. Чистый убыток компании в 2023 г. составил 37,7 млн руб., увеличившись в 5,4 раза к предыдущему году.
Самым распространенным заболеванием у сельскохозяйственных птиц является птичий грипп H5N1 (вакцину против него Evolink тоже разрабатывает), именно он чаще всего приводит к падежу птицы, говорит Березнюк. По его мнению, на подорожание яиц осенью 2023 г. повлияла в том числе гибель кур от этого гриппа.
Связь прошлогоднего роста цен на яйца с падежом птиц отрицают отдельные представители Росптицесоюза. Например, вице-президент этого отраслевого объединения и депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Сергей Лисовский видит причину в отсутствии достаточной господдержки производителей яиц. Из-за чего, по его словам, более 12% птицефабрик закрылись или перепрофилировались на производство мяса бройлеров. Главный эксперт Росптицесоюза по ветеринарным вопросам Сергей Яковлев, в свою очередь, утверждает, что рост цен подстегнул созданный СМИ ажиотаж. При этом грипп, добавил он, остается самой серьезной проблемой в птицеводстве – последние вспышки болезни в России наблюдались зимой этого года.
Тем не менее в первом полугодии 2024 г. работа птицеводческих предприятий стабилизировалась, следует из отчета Росптицесоюза. По состоянию на 26 июня цена куриного яйца первой категории у производителей сократилась на 20,8% по сравнению с ценой на конец 2023 г., составив 74,9 руб. за десяток, на вторую категорию – на 22,2% до 64,7 руб. за десяток, уточнял представитель Минсельхоза.