Государство может вложиться в создание зон для дронов вблизи аэропортов

Вопрос о размещении площадок на небольших аэродромах, которые сейчас не используются или используются крайне редко малой авиацией, действительно обсуждался, рассказывает эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет», руководитель Центра беспилотных технологий Александр Тараканов. В большинстве случаев на таких объектах есть все необходимое для полетов беспилотников: взлетно-посадочная полоса (ВПП), пункт управления, ангар для бортов и узел связи, перечисляет эксперт. Развертывание таких зон на территории крупнейших аэропортов или в зоне СВО не рассматривается, подчеркнул собеседник.