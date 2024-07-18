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Государство может вложиться в создание зон для дронов вблизи аэропортов

Первую заявку для аэродрома Череповца уже подала «Северсталь»
Анна Устинова
Сейчас появление дрона в воздушном пространстве около аэропорта – ЧП/ Евгений Разумный / Ведомости

Росавиация обсуждает реализацию механизма, который предусматривает софинансирование из госбюджета размещения площадок для эксплуатации беспилотников на территории действующих аэропортов. Об этом на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» на Сахалине рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя агентства Андрей Потемкин.

Вопрос о размещении площадок на небольших аэродромах, которые сейчас не используются или используются крайне редко малой авиацией, действительно обсуждался, рассказывает эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет», руководитель Центра беспилотных технологий Александр Тараканов. В большинстве случаев на таких объектах есть все необходимое для полетов беспилотников: взлетно-посадочная полоса (ВПП), пункт управления, ангар для бортов и узел связи, перечисляет эксперт. Развертывание таких зон на территории крупнейших аэропортов или в зоне СВО не рассматривается, подчеркнул собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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