Государство может вложиться в создание зон для дронов вблизи аэропортов

Государство может вложиться в создание зон для дронов вблизи аэропортовПервую заявку для аэродрома Череповца уже подала «Северсталь»
Росавиация обсуждает реализацию механизма, который предусматривает софинансирование из госбюджета размещения площадок для эксплуатации беспилотников на территории действующих аэропортов. Об этом на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» на Сахалине рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя агентства Андрей Потемкин.
Вопрос о размещении площадок на небольших аэродромах, которые сейчас не используются или используются крайне редко малой авиацией, действительно обсуждался, рассказывает эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет», руководитель Центра беспилотных технологий Александр Тараканов. В большинстве случаев на таких объектах есть все необходимое для полетов беспилотников: взлетно-посадочная полоса (ВПП), пункт управления, ангар для бортов и узел связи, перечисляет эксперт. Развертывание таких зон на территории крупнейших аэропортов или в зоне СВО не рассматривается, подчеркнул собеседник.