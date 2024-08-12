От «Медскана» требуют 161 млн рублей по долгу перед экс-гендиректором KDL

От «Медскана» требуют 161 млн рублей по долгу перед экс-гендиректором KDLТакое вознаграждение пообещали Юрию Леонову за интеграцию KDL в структуру медицинского холдинга
Индивидуальный предприниматель (ИП) Александра Литвинова, получившая на основании договора цессии право требования от экс-гендиректора лабораторной сети KDL Юрия Леонова (возглавлял сеть в 2016–2023 гг.), 1 августа подала в Арбитражный суд Москвы иск к частному медицинскому холдингу АО «Медскан» и его акционеру Евгению Туголукову (владеет долей в 50%) о взыскании вознаграждения в размере 161 млн руб., сообщили «Ведомостям» четыре источника, знакомых с делом. Это также следует из определения суда от 6 августа, опубликованного в картотеке арбитражных дел.
ГК «Медскан» купила сеть KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity 27 декабря 2022 г., писали «Ведомости». По словам трех источников, в исковом заявлении речь идет об интеграции сети KDL в структуру холдинга «Медскан». Из определения арбитражного суда следует, что вознаграждение в 161 млн руб. полагалось Леонову на основании «договора № 1 от 19 декабря 2022 г. на комплексное управление интеграционным проектом».