От «Медскана» требуют 161 млн рублей по долгу перед экс-гендиректором KDL

Индивидуальный предприниматель (ИП) Александра Литвинова, получившая на основании договора цессии право требования от экс-гендиректора лабораторной сети KDL Юрия Леонова (возглавлял сеть в 2016–2023 гг.), 1 августа подала в Арбитражный суд Москвы иск к частному медицинскому холдингу АО «Медскан» и его акционеру Евгению Туголукову (владеет долей в 50%) о взыскании вознаграждения в размере 161 млн руб., сообщили «Ведомостям» четыре источника, знакомых с делом. Это также следует из определения суда от 6 августа, опубликованного в картотеке арбитражных дел.