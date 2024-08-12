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От «Медскана» требуют 161 млн рублей по долгу перед экс-гендиректором KDL

Такое вознаграждение пообещали Юрию Леонову за интеграцию KDL в структуру медицинского холдинга
Анна Киселева
Виталий Крюков
Артем Кульша
С 16 января 2024 г. Леонов занимает должность генерального директора конкурирующей с KDL группы компаний «Инвитро»/ Максим Стулов / Ведомости

Индивидуальный предприниматель (ИП) Александра Литвинова, получившая на основании договора цессии право требования от экс-гендиректора лабораторной сети KDL Юрия Леонова (возглавлял сеть в 2016–2023 гг.), 1 августа подала в Арбитражный суд Москвы иск к частному медицинскому холдингу АО «Медскан» и его акционеру Евгению Туголукову (владеет долей в 50%) о взыскании вознаграждения в размере 161 млн руб., сообщили «Ведомостям» четыре источника, знакомых с делом. Это также следует из определения суда от 6 августа, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

ГК «Медскан» купила сеть KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity 27 декабря 2022 г., писали «Ведомости». По словам трех источников, в исковом заявлении речь идет об интеграции сети KDL в структуру холдинга «Медскан». Из определения арбитражного суда следует, что вознаграждение в 161 млн руб. полагалось Леонову на основании «договора № 1 от 19 декабря 2022 г. на комплексное управление интеграционным проектом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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