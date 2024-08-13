Eni начала поставлять нефть из Казахстана по «Дружбе»Но о существенном росте транзита казахстанской нефти пока говорить рано, считают эксперты
Казахстанская компания «Аджип каспиан си» (Agip Caspian Sea), «дочка» итальянской Eni, начала поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомые со статистикой Минэнерго.
В июне объем отгрузки сырья Eni, поставляемого по этому трубопроводу транзитом через территорию России, составил около 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе» – после «Карачаганак петролиум оперейтинг» (оператор месторождения Карачаганак) и Inpex North Caspian Sea («дочка» японской Inpex).
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