«Вкусвилл» тестирует работу круглосуточных магазинов без продавцов

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» запустил в Москве и Московской области пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сети. На первом этапе компания открыла более 30 таких точек. Посетители смогут попасть в такой магазин, отсканировав QR-код на его двери.