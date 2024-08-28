«Вкусвилл» тестирует работу круглосуточных магазинов без продавцов

«Вкусвилл» тестирует работу круглосуточных магазинов без продавцовРитейлер запустил новый формат на фоне дефицита кадров в стране
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» запустил в Москве и Московской области пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сети. На первом этапе компания открыла более 30 таких точек. Посетители смогут попасть в такой магазин, отсканировав QR-код на его двери.
У «Вкусвилла» есть и классические круглосуточные точки с продавцами (более 40 магазинов). Решение развивать новый формат представитель ритейлера объясняет примером Южной Кореи, где количество таких магазинов активно растет. «В дневное время продавцы обслуживают покупателей, принимают поставки, занимаются выкладкой, ночью для функционирования торговой точки их присутствие не требуется», – уточнил собеседник.
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