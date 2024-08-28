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«Вкусвилл» тестирует работу круглосуточных магазинов без продавцов

Ритейлер запустил новый формат на фоне дефицита кадров в стране
Анастасия Ковалева
Автоматизация труда специалистов в ночное время может быть связана с их нехваткой/ Максим Стулов / Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» запустил в Москве и Московской области пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель сети. На первом этапе компания открыла более 30 таких точек. Посетители смогут попасть в такой магазин, отсканировав QR-код на его двери.

У «Вкусвилла» есть и классические круглосуточные точки с продавцами (более 40 магазинов). Решение развивать новый формат представитель ритейлера объясняет примером Южной Кореи, где количество таких магазинов активно растет. «В дневное время продавцы обслуживают покупателей, принимают поставки, занимаются выкладкой, ночью для функционирования торговой точки их присутствие не требуется», – уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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