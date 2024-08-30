Смогут ли нефтяные компании наращивать инвестиции в условиях роста налогов

По оценкам экспертов, в настоящее время доля нефтяных доходов, т. е. доходов от прямого налогообложения нефтяной отрасли, составляет около 30% от общих доходов бюджета. При этом налоги для нефтяных компаний остаются самыми высокими в сырьевом секторе. По оценке аналитиков SberCIB, государство изымает в бюджет в среднем 76% доналоговой прибыли нефтяных компаний. За последние 10 лет нефтяники заплатили 67 трлн руб. налогов.