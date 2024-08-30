Смогут ли нефтяные компании наращивать инвестиции в условиях роста налогов

Смогут ли нефтяные компании наращивать инвестиции в условиях роста налоговФедеральный инвествычет не компенсирует нефтяникам увеличение налоговых изъятий, говорят эксперты
По оценкам экспертов, в настоящее время доля нефтяных доходов, т. е. доходов от прямого налогообложения нефтяной отрасли, составляет около 30% от общих доходов бюджета. При этом налоги для нефтяных компаний остаются самыми высокими в сырьевом секторе. По оценке аналитиков SberCIB, государство изымает в бюджет в среднем 76% доналоговой прибыли нефтяных компаний. За последние 10 лет нефтяники заплатили 67 трлн руб. налогов.
Похожую оценку приводит главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, налоговая нагрузка на отрасль составляет в среднем 75% от финансового результата.
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