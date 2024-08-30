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Смогут ли нефтяные компании наращивать инвестиции в условиях роста налогов

Федеральный инвествычет не компенсирует нефтяникам увеличение налоговых изъятий, говорят эксперты
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

По оценкам экспертов, в настоящее время доля нефтяных доходов, т. е. доходов от прямого налогообложения нефтяной отрасли, составляет около 30% от общих доходов бюджета. При этом налоги для нефтяных компаний остаются самыми высокими в сырьевом секторе. По оценке аналитиков SberCIB, государство изымает в бюджет в среднем 76% доналоговой прибыли нефтяных компаний. За последние 10 лет нефтяники заплатили 67 трлн руб. налогов.

Похожую оценку приводит главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, налоговая нагрузка на отрасль составляет в среднем 75% от финансового результата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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